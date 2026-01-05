SC niega la libertad bajo fianza a Umar Khalid y Sharjeel Imam en el caso de los disturbios de Delhi







El lunes, la Corte Suprema rechazó la libertad bajo fianza a los activistas Umar Khalid y Sharjeel Imam en el caso de conspiración sobre los disturbios de Delhi de 2020, pero se la concedió a otros cinco, citando la «jerarquía de participación» y diciendo que todos los acusados ​​en el caso no están en pie de igualdad.

Había un caso prima facie contra Khalid e Imam en virtud de la Ley (de prevención) de actividades ilegales, dijo un tribunal de jueces Aravind Kumar y NV Anjaria. Mientras los dos permanecerán en prisión, los activistas Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman y Mohd. Saleem Khan y Shadab Ahmad han quedado en libertad bajo fianza.

Khalid e Imam pueden presentar nuevas solicitudes de libertad bajo fianza después del interrogatorio de los testigos protegidos o después de un año a partir de hoy, dijo el tribunal. Los dos se encuentran en una posición cualitativamente diferente en comparación con otros acusados, dijo.

La fiscalía prima facie reveló «un papel central y formativo» y una «participación en el nivel de planificación, movilización y dirección estratégica que se extiende más allá de los actos episódicos y localizados», dijo el tribunal.

Los disturbios de febrero de 2020 en el noreste de Delhi dejaron 53 muertos y más de 700 heridos.

Según el tribunal, la demora en el juicio no constituye una «carta de triunfo» que automáticamente desplace las garantías legales.

«No todos los recurrentes están en pie de igualdad en cuanto a la culpabilidad. La jerarquía de participación que surge de la acusación exige que el tribunal examine cada solicitud individualmente», afirmó el tribunal, añadiendo que las funciones que se les atribuyen son diferentes.

«Este tribunal está satisfecho de que el material de la acusación reveló una acusación prima facie contra los apelantes Umar Khalid y Sharjeel Imam… Esta etapa del procedimiento no justifica su ampliación bajo fianza», dijo el tribunal superior.

Al ordenar al tribunal de primera instancia que acelerara el proceso de libertad bajo fianza, el tribunal impuso 12 condiciones y dijo que el abuso de la libertad provocaría la cancelación de la fianza.

«El derecho a la libertad según el artículo 21 de la Constitución requiere que el Estado justifique una detención preventiva prolongada», dijo el tribunal.

El tribunal superior dijo que si bien la libertad bajo fianza en los casos de la UAPA no se otorga como una cuestión de rutina, la ley no exige la denegación de la libertad bajo fianza por defecto. Tampoco excluye la competencia del tribunal para permitir la libertad bajo fianza.

Imam fue arrestado el 28 de enero de 2020 por discursos pronunciados durante las protestas contra la CAA. Posteriormente fue arrestado en un caso de conspiración más amplio en agosto de 2020. Khalid fue arrestado el 13 de septiembre de 2020.

El 10 de diciembre, el tribunal superior reservó su veredicto sobre declaraciones separadas de los acusados ​​después de escuchar los argumentos del Procurador General Tushar Mehta y el Procurador General Adicional SV Raju, que comparecieron en representación de la Policía de Delhi, y los abogados principales Kapil Sibal, Abhishek Singhvi, Siddhartha Dave, Salman Khurshid y Sidharth Luthra, que comparecieron en representación del acusado.

En firme oposición a las solicitudes de libertad bajo fianza, la policía de Delhi dijo que los disturbios no fueron espontáneos sino un ataque orquestado, planificado previamente y bien diseñado contra la soberanía de la India.

Raju sostuvo que todos los participantes son responsables de los actos de los demás en una conspiración. Los actos de un conspirador pueden atribuirse a otros. Los discursos del imán se pueden atribuir a Umar Khalid. Y el caso de Imam será considerado como prueba contra los demás, dijo al tribunal, que celebró audiencias sobre las solicitudes de libertad bajo fianza durante varios días.

El procurador general adicional argumentó que Khalid planeó deliberadamente abandonar Delhi antes de los disturbios porque quería desviar la responsabilidad.

Al solicitar la libertad bajo fianza, Imam expresó su angustia ante el tribunal superior por haber sido etiquetado como «terrorista intelectual peligroso» sin un juicio completo ni una sola condena.

El principal defensor Siddharth Dave, que compareció en nombre de Imam, sostuvo que fue arrestado el 28 de enero de 2020, antes de que la violencia comunitaria sacudiera el noreste de Delhi, por sus discursos que por sí solos no pueden constituir el delito de conspiración criminal en el caso de los disturbios.

Los siete acusados ​​fueron procesados ​​bajo la estricta UAPA antiterrorista y las disposiciones del Código Penal de la India (IPC) por supuestamente ser los «cerebros» de los disturbios.

Según el artículo 16 de la UAPA, «Quien cometa un acto terrorista, si dicho acto ha causado la muerte de cualquier persona, será castigado con la muerte o prisión perpetua, y también podrá ser castigado con una multa».

La violencia estalló durante protestas generalizadas contra la Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC).

Los acusados ​​acudieron al tribunal superior, impugnando la orden del Tribunal Superior de Delhi del 2 de septiembre que les negaba la libertad bajo fianza en el caso de conspiración más amplio de los disturbios de febrero de 2020.

(Con entradas PTI)





