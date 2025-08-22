SC modifica el orden: perros callejeros esterilizados y vacunados para ser devueltos







Después de todas las protestas y reacciones sobre la decisión de la Corte Suprema sobre la reubicación de perros callejeros Desde las calles de Delhi, la Corte Suprema modificó el viernes su orden anterior del 11 de agosto. La orden revisada con respecto al manejo de perros callejeros en Delhi y NCR (Región de la Capital Nacional) dirige que los animales que se han mantenido en cautiverio se devolverán a la misma área después de la esterilización e inmunización.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el Tribunal de Apex ha aclarado que los perros callejeros infectados con rabia o que muestran un comportamiento agresivo no se devolverán y se mantendrán por separado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El tribunal, mientras emitía la orden, también declaró que «perros callejeros se devolverá a la misma área después de la esterilización e inmunización, excepto aquellos infectados con rabia o que exhiban un comportamiento agresivo «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

La Corte Suprema de la India, en su orden, también declaró que no se permitirá la alimentación pública de perros, y se deben crear espacios de alimentación dedicados para perros callejeros. Ordenó a la Corporación Municipal de Delhi que creara áreas de alimentación en salas municipales, y no se permitirá alimentación en las calles.

Mientras abordaban la materia sensible que figura en la Corte Suprema de la India, señalaron que los amantes de los animales pueden mover solicitudes ante el MCD para la adopción de perros para garantizar la seguridad y la conveniencia de todos.

El tribunal amplió el ámbito de sus procedimientos sobre la amenaza de los perros callejeros y emitió un aviso a los secretarios del Departamento de Ganadería de Animales en todos los estados y territorios sindicales y buscó su respuesta sobre el encuadre de una política nacional para tratar el problema.

Mientras emite la orden sobre este asunto, el Tribunal Supremo También dirigió su registro para buscar información de todos los tribunales superiores donde las peticiones están pendientes sobre el tema de los perros callejeros y ordenó que todos esos asuntos se transfieran al tribunal superior.

Mientras elogiaba la orden de la Corte Suprema en este asunto, la abogada y peticionario de la Corte Suprema, Nanita Sharma, la calificó como una «orden equilibrada». El abogado también declaró que todos los asuntos relacionados con los problemas de perros pendientes en todos los tribunales de todos los estados serán llevados bajo un solo tribunal.

Nanita Sharma, quien ha sido una defensora destacada que lucha por los perros callejeros, dijo: «Esta es una orden equilibrada. El tribunal ha involucrado a todos los estados en este caso. Todos los asuntos con respecto a los problemas de los perros en todos los tribunales en todos los estados serán llevados a uno. Ani.

A principios del 11 de agosto, el tribunal superior ordenó que todas las localidades en Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram y Faridabad debe estar libre de perros callejeros y no debería haber ningún compromiso; También dejó en claro que no se liberará ningún animal capturado en las calles.

El orden detallado sobre este asunto aclaró que su directiva no fue impulsada por «impulso momentáneo»; Más bien, vino después de una deliberación completa y cuidadosa, y las autoridades interesadas han fallado constantemente durante más de dos décadas en abordar efectivamente un problema grave que afecta directamente la seguridad pública.

Anteriormente, un banco de justicia JB Pardiwala y R Madadev declararon que el tribunal ha decidido tomar el asunto en sus manos debido al fracaso sistemático de las autoridades en las últimas dos décadas.

