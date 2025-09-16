SC dirige a Maharashtra que celebre encuestas de carrocería local en enero de 2026







El Tribunal Supremo El martes, ordenó al gobierno de Maharashtra y a la Comisión Electoral del Estado (SEC) que realizara elecciones locales del cuerpo en todo el estado a más tardar el 31 de enero de 2026, informó el IANS.

El Banco de la Corte Apex que comprende a los jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi sacaron a las autoridades estatales por no cumplir con una directiva anterior, que había requerido que las encuestas se celebraran dentro de los cuatro meses, en agosto de 2025, después de la restauración de los sentimientos para otras clases atrasadas (OBC) a su estado antes de los cambios de la Comisión 2022 JK Banthia.

Según el IANS, con una extensión única, la Corte Suprema declaró que no se otorgaría más demora, según el IANS.

El banco instruyó además que el ejercicio de delimitación debe completarse antes del 31 de octubre de 2025, y agregó que cualquier retraso en este proceso no se aceptaría como una razón para posponer las elecciones.

En una orden interina del 6 de mayo, el tribunal de Apex le había pedido a la SEC que notifique al cuerpo local elecciones En cuatro semanas y tratar de concluir el proceso electoral en cuatro meses. Sin embargo, también aclaró que la SEC puede solicitar una extensión si es necesario, pero las elecciones permanecerían sujetas al resultado final de las peticiones que desafían las recomendaciones de la Comisión Banthia, según el IANS.

Anteriormente, en agosto de 2022, un banco encabezado por el entonces Presidente del Tribunal Supremo de la India, NV Ramana, había ordenado al gobierno de Maharashtra y a la SEC que mantuvieran el status quo con respecto al proceso de elecciones del cuerpo local.

Anteriormente, en julio de 2022, la Corte Suprema había aceptado la recomendación de la Comisión Banthia de una reserva del 27 por ciento para OBC en las elecciones locales del cuerpo y había ordenado que las elecciones fueran notificadas dentro de dos semanas.

En diciembre de 2021, el tribunal había dictaminado que OBC reserva En los organismos locales se permitiría solo si el estado cumpliera la prueba triple establecida en su juicio de 2010.

Estas condiciones incluyen: establecer una comisión dedicada para recopilar datos empíricos sobre la población de OBC, determinar la proporción exacta de la reserva y garantizar que las reservas totales no excedan el 50 por ciento de los asientos.

El Maharashtra El gobierno había introducido la cuota OBC a través de la ordenanza en 2021, afirmando que era esencial para garantizar una representación política adecuada para la comunidad bajo el marco constitucional.

(con insumos de IANS)





