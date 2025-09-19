SC descarta la súplica de Varavara Rao en busca de modificación de la condición de fianza







El Tribunal Supremo El viernes se negó a entretener una súplica del activista y poeta P Varavara Rao, un acusado en la violencia de Bhima Koregaon 2018 en Maharashtra, buscando modificación de su condición de fianza.

Rao ha buscado la modificación de la condición que le exigió que buscara permiso previo del tribunal de primera instancia si deseaba abandonar el área metropolitana de Mumbai.

Un banco de jueces JK Maheshwari y Vijay Bishnoi expresaron la desinclinación de otorgar modificación y el asunto fue desestimado como retirado.

«Gobierno Cuidará su salud o irá a la misma corte. No estamos interesados ​​», dijo el banco.

El abogado principal Anand Grover, que apareció para Rao, afirmó que el activista ha estado en libertad bajo fianza durante cuatro años, pero su salud se está deteriorando.

Grover declaró que la esposa de Rao solía cuidarlo antes, pero ella se ha trasladado a Hyderabad.

Dijo que no hay nadie que lo cuide en la actualidad y que tampoco es probable que el juicio se complete pronto.

El tribunal superior el 10 de agosto de 2022 otorgó la fianza a Rao por motivos médicos.

El Tribunal de Apex dijo: «Tiene 82 años. Ha estado bajo custodia durante dos años y medio. Aunque la hoja de cargos (ha sido) presentada, algunos de los acusados ​​(son) aún no detenido y el asunto no ha sido asumido por el enmarcado de los cargos contra el acusado ante el tribunal.

La magistratura Continúa: «Esta fianza está puramente por motivos médicos. La orden no será un precedente para los casos de otros acusados ​​o el propio apelante por méritos».

El tribunal superior ordenó a Rao que no dejara la jurisdicción de Mumbai «sin permiso expreso del tribunal de primera instancia».

«No debe usar mal su libertad ni ponerse en contacto con los testigos. Tiene derecho al tratamiento médico de su elección. Pero tiene que mantener informado a la NIA (Agencia Nacional de Investigación) sobre lo mismo», dijo el tribunal.

El poeta telugu fue arrestado el 28 de agosto de 2018 de su casa en Hyderabad y fue un juicio bajo el caso de Bhima Koregaon en el que la policía de Pune alojó un FIR en la estación de policía de Vishrambagh el 8 de enero de 2018, bajo varias secciones de IPC y varias disposiciones de la UAPA.

Inicialmente, Rao fue puesto bajo arresto domiciliario y el 17 de noviembre de 2018 fue puesto bajo custodia policial. Más tarde fue trasladado a Casas cárcel en Maharashtra.

El 22 de febrero de 2021, el Tribunal Superior de Bombay le otorgó fianza por motivos médicos y fue puesto en libertad el 6 de marzo.

Sin embargo, el 13 de abril de 2022, el tribunal desestimó la súplica del activista por una fianza permanente, pero extendió su fianza médica temporal por tres meses.

El tribunal también desestimó la súplica de Rao en busca de una transferencia de regreso a Telangana. Rao ha estado bajo fianza médica en Mumbai.

El caso se refiere a los supuestos discursos inflamatorios que se realizan en el Elgar Parishad El cónclave se celebró en Pune el 31 de diciembre de 2017, que, afirmó la policía, provocó violencia al día siguiente cerca del Koregaon Bhima War Memorial ubicado en las afueras de la ciudad occidental de Maharashtra.

La policía de Pune dijo que el cónclave fue organizado por personas con presuntos enlaces maoístas.

Más tarde, la NIA se hizo cargo de la sonda en el caso.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente