SC deroga disposiciones clave de la Ley de Reformas de Tribunales







El Corte Suprema el miércoles derogó varias disposiciones de la ley de Reformas de Tribunales de 2021 relacionadas con el nombramiento, la permanencia y las condiciones de servicio de los miembros de varios tribunales, diciendo que habían sido recreadas por el Centro con pequeños ajustes.

Un tribunal formado por el presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y el juez K Vinod Chandran dijo que las disposiciones impugnadas violaban los principios de separación de poderes e independencia judicial y que no deberían haber sido devueltas.

El tribunal dijo que ocuparse de la acumulación de casos no era responsabilidad exclusiva del judicialy la responsabilidad debe ser compartida por las otras ramas del gobierno.

El tribunal sostuvo que el Parlamento había tratado de «anular legislativamente» precedentes judiciales vinculantes volviendo a promulgar cláusulas previamente anuladas por el tribunal.

«Hemos comparado el provisiones de la Ordenanza y de la Ley de 2021, y demuestra que todas las disposiciones derogadas, con pequeños ajustes, han sido promulgadas nuevamente», dijo el CJI al leer la sentencia.

«Por lo tanto, hemos sostenido que las disposiciones de la Ley de 2021 no pueden sostenerse porque viola la separación de poderes y el poder judicial. independencia. Equivale a anulación legislativa sin subsanar ningún defecto y sentencia vinculante. Falla. Por lo tanto, se declara inconstitucional», afirmó.

El tribunal restableció las directrices judiciales anteriores sobre la tenencia, dejando en claro que los miembros del Tribunal de Apelaciones del Impuesto sobre la Renta (ITAT) y el Tribunal de Aduanas, Impuestos Especiales y

El Tribunal de Apelación Tributaria (CESTAT) continuará en funciones hasta los 62 años, mientras que sus presidentes o presidentes permanecerán en sus cargos hasta los 65 años.

Se esperan los detalles de la sentencia.

El 11 de noviembre, el tribunal superior reservó su veredicto sobre un lote de peticiones impugnar la validez constitucional de la Ley de Reformas de los Tribunales (racionalización y condiciones de servicio) de 2021.

El ley abolió varios órganos de apelación, como el Tribunal de Apelación de Certificación de Películas, y modificó las disposiciones que rigen los nombramientos, los criterios de edad y la permanencia en el marco del tribunal.

