SC defiende la audiencia bajo la fianza de Umar Khalid, Sharjeel Imam, otros







El Tribunal Supremo El viernes se aplazó hasta el 22 de septiembre, la audiencia sobre la fianza de los activistas Umar Khalid, el Imam de Sharjeel, Gulfisha Fátima y Meeran Haider en el caso de UAPA relacionados con la supuesta conspiración detrás de los disturbios de febrero de 2020 en Delhi. Un banco de jueces Aravind Kumar y Manmohan diferían las súplicas. Los activistas han impugnado una orden del Tribunal Superior de Delhi del 2 de septiembre que negó la fianza a nueve personas, incluidos Khalid e Imam, diciendo que no se pudo permitir la violencia «conspiradora» bajo el atuendo de manifestaciones o protestas por parte de los ciudadanos.

Además de Khalid e Imam, los que enfrentaron el rechazo de la fianza son Fátima, Haider, Mohd Saleem Khan, Shifa Ur Rehman, Athar Khan, Abdul Khalid Saifi y Shadab Ahmed. Si bien el HC dijo que el derecho a participar en protestas pacíficas y pronunciar discursos en las reuniones públicas se dijo que estaba protegido por el Artículo 19 (1) (a), y no podía ser reducido descaradamente, observó que el derecho «no era absoluto» y «sujeto a restricciones razonables».

«Si se permitiera el ejercicio de un derecho sin restricciones a la protesta, dañaría el marco constitucional e afectaría la situación de la ley y el orden en el país», dijo la orden de rechazo de la fianza. Khalid, Imam y el resto de los acusados ​​fueron reservados bajo la Ley de actividades ilegales (Prevención) (UAPA) y disposiciones de los antiguos Código Penal indio Por supuestamente ser los «autores intelectuales» de los disturbios de febrero de 2020, que dejaron a 53 personas muertas y más de 700 heridas. Los acusados, que han negado todas las acusaciones en su contra, han estado en la cárcel desde 2020 y habían trasladado al Tribunal Superior después de que un tribunal de primera instancia rechazó sus súplicas de fianza.

