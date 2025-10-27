SC critica a los estados y UT por la demora en la presentación de declaraciones juradas sobre la amenaza de los perros callejeros







El Corte Suprema El lunes criticó duramente a los estados y territorios de la Unión, que no han presentado sus declaraciones juradas de cumplimiento en el caso de los perros callejeros, y dijo que se estaban produciendo continuos incidentes y que el país estaba siendo «mostrado como deprimido» ante naciones extranjeras.

El tribunal superior ordenó a los secretarios principales de los estados, excepto Bengala Occidental y Telangana, que permanecieran presentes ante él el 3 de noviembre para explicar por qué no se presentaron declaraciones juradas de cumplimiento a pesar de la orden del tribunal del 22 de agosto.

El tribunal superior dijo excepto Bengala OccidentalTelangana y la Corporación Municipal de Delhi (MCD), ninguno de los otros estados y UT han presentado sus declaraciones juradas de cumplimiento.

«Hoy es 27 de octubre. No hay respuesta, nada. Y se producen continuos incidentes. Se muestra a su país como caído en el extranjero», dijo un tribunal especial de tres jueces integrado por los jueces Vikram Nath, Sandeep Mehta y NV Anjaria.

Señaló que conforme a la orden del 22 de agosto, sólo se presentaron tres declaraciones juradas de cumplimiento.

«Se han emitido avisos a todos los estados y territorios de la Unión. Como no han respondido, que los secretarios principales de todos los estados, excepto… permanezcan presentes ante este tribunal el próximo lunes a las 10.30 horas junto con sus respectivas explicaciones de por qué no se presentaron las declaraciones juradas de cumplimiento», dijo.

El tribunal señaló que durante la audiencia no hubo representación de los estados que no presentaron sus declaraciones juradas.

El tribunal superior estaba escuchando un caso suo motu relacionado con perros callejeros.

El 22 de agosto, el tribunal superior amplió el alcance del caso de los perros callejeros más allá de los límites de Delhi-NCR y ordenó que todos los estados y UT se convirtieran en partes en el asunto.

Ordenó a las autoridades municipales que presentaran una declaración jurada de cumplimiento de estadísticas completas de recursos como perreras, veterinarios, personal de captura de perros y vehículos y jaulas especialmente modificados disponibles a la fecha para el cumplimiento de las Reglas de Control de Natalidad Animal (ABC).

El tribunal también acusó a todos los estados y UT en el asunto y observó que la aplicación de las Reglas ABC era uniforme en toda la India.

Durante la audiencia del lunes, cuando uno de los abogados se refirió a algunas directrices, el tribunal dijo: «Dejemos que las autoridades vengan y lo señalen».

Dijo que se emitieron avisos a todos los estados y UT el 22 de agosto y que también se informó ampliamente.

«¿Sus oficiales no leen los periódicos? ¿No leen las redes sociales? ¿Quieren que se les envíe una notificación formal? La orden (del 22 de agosto) mencionaba todo. Todos han informado que todos los estados y Territorios de la unión se están emitiendo avisos. No inventéis todas esas excusas», dijo el tribunal.

El tribunal superior dijo que una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del desarrollo, deberían haber presentado la denuncia ya que se trataba de un litigio de interés público.

También cuestionó al gobierno de Delhi por qué no había presentado su declaración jurada de cumplimiento.

El tribunal dijo que ordenaría al secretario jefe de Delhi que compareciera ante él, ya que la declaración jurada de cumplimiento fue presentada por el MCD, y no por el gobierno de Delhi.

«Pídale a su secretario principal que permanezca presente el 3 de noviembre junto con una explicación de por qué no se ha presentado ninguna declaración jurada de cumplimiento hasta hoy. Usted está en Delhi, la orden se aprobó en Delhi y en su presencia, y no ha sucedido nada», dijo el tribunal al abogado que compareció ante gobierno de delhi.

El abogado dijo que el gobierno de Delhi presentaría una declaración jurada antes de la próxima fecha de audiencia.

«Le piden (al secretario jefe) que permanezca presente. Puede presentar el caso ese día, también puede dar una explicación. De lo contrario, se impondrán las costas junto con cualquier otra medida coercitiva que el tribunal considere adecuada», observó el tribunal.

Cuando uno de los abogados se refirió a la crueldad contra los perros callejeros, el tribunal dijo: «¿Qué pasa con la crueldad contra los humanos?»

Uno de los defensores dijo que los departamentos de mantenimiento de las sociedades de rascacielos en Delhi-NCR debe ser imputado en el asunto.

«Haga algunas sugerencias sensatas. Haga una sugerencia que sea práctica y que pueda ser aceptada y razonable. No haga una propuesta absurda en el tribunal», dijo el tribunal.

El tribunal superior también dijo que estaba monitoreando el asunto de manera gradual y lenta para que, en última instancia, se lograra el objetivo.

El tribunal dijo que los secretarios principales deberían permanecer presentes ante él el 3 de noviembre, de lo contrario «celebraremos el tribunal en un auditorio».

En su orden del 22 de agosto, el tribunal superior modificó su orden anterior que prohibía la liberación de perros callejeros vacunados de las perreras en Delhi-NCR, calificándola de «demasiado dura», y ordenó que los caninos fueran liberados después de la esterilización y desparasitación.

El tribunal había dicho que las autoridades municipales continuarían cumpliendo con las instrucciones del 11 de agosto de recoger perros callejeros de todas las localidades de Delhi. GhaziabadNoida, Faridabad y Gurugram, y crear inmediatamente refugios o perreras para perros.

Dijo que la orden del 11 de agosto que prohibía la liberación de los perros callejeros recogidos se mantendrá en suspenso por el momento.

Aclaró que la reubicación no debería aplicarse a los perros infectados con rabia o sospechosos de estar infectados con rabia ni a aquellos que muestren agresividad.

El 11 de agosto, un tribunal de dos jueces del tribunal superior aprobó una serie de instrucciones, incluida la orden a las autoridades de Delhi-NCR de comenzar a recoger perros callejeros de todas las localidades «lo antes posible» y reubicar a los caninos en refugios para perros.

El caso suo motu se inició el 28 de julio a raíz de un informe de los medios sobre mordeduras de perros callejeros que provocaban rabia, especialmente entre niños, en el capital nacional.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente