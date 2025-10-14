SC busca respuestas del Centro y del SEBI a la petición del Sahara de vender propiedades a Adani







El Corte Suprema el martes buscó respuestas del Centro, la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) y otras partes interesadas sobre una petición de Sahara India Commercial Corporation Ltd (SICCL) que buscaba permiso para vender 88 propiedades principales a Adani Properties Private Limited, informó la agencia de noticias PTI.

Un tribunal especial compuesto por el presidente del Tribunal Supremo BR Gavai y los jueces Surya Kant y MM Sundresh escuchó la solicitud interlocutoria (IA) presentada por SICCL en relación con los casos de reembolso del Grupo Sahara pendientes desde hace mucho tiempo. La declaración forma parte de un procedimiento judicial en curso relacionado con las obligaciones del Grupo Sahara de reembolsar a los inversores, que han estado bajo escrutinio judicial durante años.

Tomando nota de las presentaciones del Fiscal General Tushar Mehta, el tribunal ordenó que los ministerios de finanzas y cooperación de la Unión sean imputados como partes en el caso, informó PTI. El tribunal también solicitó una respuesta a la declaración antes del 17 de noviembre.

El tribunal pidió amicus curiae y al abogado principal Shekhar Naphade que recopilaran información detallada sobre las 88 propiedades que se proponía vender al Grupo Adani. El amicus ha recibido instrucciones de considerar las respuestas de todas las partes interesadas con respecto a estas propiedades y proporcionar claridad sobre su naturaleza, incluso si son claras, están en disputa o involucran derechos no resueltos.

“La IA presentada por Sahara India Commercial Corporation Ltd (SICCL)… El Procurador General dice que será apropiado que antes de considerar las oraciones hechas en la solicitud, se escuche al Sindicato”, señaló el tribunal.

La Corte Suprema ordenó además que las partes que reclaman derechos sobre cualquiera de las propiedades enumeradas presenten detalles relevantes al amicus curiae, informó PTI.

Se puede buscar ayuda para preparar un cuadro completo que clasifique las propiedades como en disputa, derechos cristalizados o dudosos, según lo ordenó el tribunal superior.

El tribunal también pidió al CentroSEBI y el amicus para responder a las súplicas de Sahara. Además, se ha ordenado al Grupo Sahara que examine las reclamaciones pendientes de trabajadores que no han recibido salario durante varios años.

«Decidiremos si las propiedades se venderán por partes o en un solo lote», dijo el presidente del Tribunal Supremo.

La declaración se incluyó para su consideración el 17 de noviembre. Anteriormente, SICCL se había acercado a la Corte Suprema en busca de aprobación para vender varias propiedades, incluida Amby Valley en Maharastra y Sahara Saher en Lucknow, a Adani Properties Private Limited.

(Con entradas PTI)





