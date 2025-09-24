SC Bats para portal en línea dedicado para rastrear niños desaparecidos



El Tribunal Supremo El miércoles, solicitó al Centro que creara un portal en línea dedicado bajo los auspicios del Ministerio del Interior para rastrear a los niños desaparecidos e investigar tales casos.

Un banco de jueces BV Nagarathna y R Mahadevan subrayaron la falta de coordinación entre las autoridades policiales con el trabajo de rastrear a los niños desaparecidos en los estados y los territorios sindicales en el país.

El tribunal dijo que el portal podría tener un oficial dedicado de cada estado que podría estar a cargo de las quejas faltantes además de difundir información.

El tribunal superior describió la necesidad de un «esfuerzo coordinado» para rastrear a los niños desaparecidos y la creación de un dedicado portal en línea Para lidiar con el problema.

En consecuencia, el banco solicitó a la procuradora general adicional Aishwarya Bhati, apareciendo para el Centro, que busque instrucciones en el asunto.

El tribunal superior ordenó previamente al Centro que emitiera recordatorios a varios estados y territorios de la Unión para proporcionar datos sobre los casos de niños desaparecidos.

La ONG Guria Swayam Sevi Sansthan había movido el tribunal superior y destacó casos no resueltos de secuestro o niños faltantes además de las acciones que se deben tomar sobre la base de la información disponible con el «portal khoya/paya» monitoreado por el Gobierno de la India.

La petición ilustró su argumento con cinco casos registrados en Uttar Pradesh el año pasado en el que niños y niñas menores fueron secuestrados y traficados a través de una red de intermediarios a estados como Jharkhand, Madhya Pradesh y Rajasthan.

