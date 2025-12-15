SC aconseja audiencias híbridas ya que la calidad del aire entre Delhi y NCR se vuelve «muy mala»







En vista de las condiciones climáticas reinantes y del deterioro calidad del aire En la capital nacional, la Corte Suprema ha aconsejado a los miembros del Colegio de Abogados y a las partes en persona que recurran al modo híbrido de comparecencia, siempre que sea conveniente, para los asuntos enumerados ante el tribunal superior.

Una circular emitida por el Registro de la Corte Suprema decía que el aviso se emitió siguiendo las instrucciones del presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI), Surya Kant, instando al uso de instalaciones de videoconferencia en los casos apropiados, si fuera conveniente.

La circular se ha distribuido al Colegio de Abogados de la Corte Suprema, a la Asociación de Abogados Oficiales de la Corte Suprema, a todos los tablones de anuncios y a otras autoridades interesadas para una difusión más amplia.

A principios de este mes, el banco liderado por el CJI Kant había expresado una gran preocupación por El aire tóxico de Delhidejando claro que no puede permanecer como un «espectador mudo» mientras millones de habitantes de la capital nacional siguen respirando aire contaminado.

Mientras escuchaba un litigio de interés público (PIL) sobre el control de la contaminación del aire en Delhi, el Tribunal, integrado también por la jueza Joymalya Bagchi, ordenó a la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) que presentara un informe «procesable» que abordara la recurrente crisis del aire.

El banco liderado por el CJI Kant también advirtió contra la simplificación excesiva de las causas de la contaminación al señalar únicamente la quema de rastrojos, enfatizando que múltiples factores, incluida la actividad de construcción y las emisiones de vehículos, contribuyen al problema.

«No queremos comentar sobre la quema de rastrojos, ya que sería incorrecto sobrecargar a personas que apenas están representadas en el tribunal», afirmó. tribunal superior había observado.

En una audiencia anterior, el tribunal superior había enfatizado la necesidad de una «estrategia a largo plazo» para abordar la recurrente crisis de contaminación del aire de Delhi-NCR en lugar de respuestas a corto plazo cada invierno.

«Se pueden dar sugerencias, pero no pueden ser durante dos días, una semana o tres semanas. Necesitamos una solución a largo plazo para que este problema se reduzca gradualmente cada año», había dicho el banco dirigido por el CJI Kant. el centro.

El mes pasado, el juez PS Narasimha había instado a los abogados a pasar a audiencias virtuales en vista de los niveles de contaminación «muy, muy graves» de Delhi, y advirtió que la situación podría causar «daños permanentes».

«¡La situación es muy, muy grave! ¿Por qué aparecéis todos aquí?» había comentado el juez Narasimha.

«Tenemos la instalación de audición virtual. Aprovéchela. Esta contaminación causará daño permanente«, añadió.

