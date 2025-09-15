SC a los Estados: Dignidad, no caridad, en las casas de los mendigos







El hogar de un mendigo mantenido por el estado no es una organización benéfica discrecional y su administración debe reflejar los valores de la moralidad constitucional, el Tribunal Supremo Dicho mientras emite una serie de instrucciones para garantizar que las condiciones de vida dignas se mantengan continuamente en dichos centros.

Un banco de justicia JB Pardiwala y el juez R Mahadevan dijeron que todos los estados y los territorios de la Unión deben institucionalizar reformas en los hogares de los mendigos y las instituciones análogas bajo su control, de modo que la garantía constitucional de la vida con dignidad se asegura significativamente para esta sección más vulnerable de la sociedad. El tribunal superior dijo que la falta de garantización de condiciones humanas en tales hogares no simplemente equivale a mala administración; Constituye una violación constitucional del derecho fundamental a la vida con dignidad.

«Esta articulación judicial no deja dudas de que la responsabilidad del estado hacia las personas indigentes es afirmativa y no derogable. El hogar de un mendigo, mantenido por el Estado, es, por lo tanto, una confianza constitucional, no una caridad discrecional. Su administración debe reflejar los valores de la moral constitucional, asegurando la liberación, la privacidad, la autonomía corporal y las condiciones de vida dignificadas».

