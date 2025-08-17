SBY Felicitaciones a probar Sutrisno para Prabowo en el 80 aniversario

Yakarta, Viva -Despendiente de la ceremonia de correr de la 80a Proclamación de la Independencia de la República Indonesia El domingo 17 de agosto de 2025, el presidente Prabowo Subianto recibió felicitaciones de presidentes anteriores y vicepresidente. El momento lleno de intimidad tuvo lugar en la sala de credenciales, el Palacio Presidencial de Yakarta y se convirtió en un marcador de generación cruzada juntos en el cuidado de un espíritu nacional.

Uno por uno, los presidentes anteriores y el vicepresidente se dieron la mano al presidente Prabowo para felicitar mientras hablaban brevemente. No solo eso, el presidente y los presidentes anteriores y el vicepresidente parecían capturar el momento en una foto grupal en la celebración del aniversario de este año.

El sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) quien estuvo presente en la conmemoración, felicitó el 80 aniversario de la Independencia en el Palacio de Merdeka. SBY admitió que la ceremonia en el palacio volvió a despertar recuerdos mientras servía en el mismo lugar y esperaba que el 80 aniversario pudiera ser un impulso de la unidad nacional.



Prabowo recibió una felicitación del ex presidente y vicepresidente Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«El pueblo indonesio debe estar agradecido, seguir siendo optimista, luego hacer algo junto con la unidad, con la armonía de construir Indonesia para que sea más avanzado», dijo Sby.

Mientras tanto, el sexto vicepresidente de la República de Indonesia, Prueba Sutrisno Viene con ropa tradicional indonesia que a menudo se usa en eventos estatales oficiales. Prueba que Sutrisno también expresó su gratitud para poder regresar a la ceremonia en el Palacio Merdeka.

«Estoy agradecido, feliz y feliz porque veo _outlook_ todo, las caras presentes están brillando que una alegría conmemorará, mientras que hay esperanza al ver el próximo futuro», dijo.

En este momento, Try Sutrisno también dejó un mensaje especial para la joven generación de Indonesia como sucesor de la nación. «Espero la generación más joven porque es la próxima generación de la esperanza de la nación, espero que la generación más joven esté dedicada para que continúe aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo donde sea que esté», dijo el try Sutrisno.



Por otro lado, el 13º Vicepresidente de la República de Indonesia, Ma’ruf Amin, interpretó el aniversario de este aniversario para traer un nuevo entusiasmo en la construcción de la nación. Ma’ruf Amin ayudó a ver que la independencia realmente debe traer prosperidad a todas las personas.

«Volvemos al entusiasmo de que la independencia debe traer prosperidad, la independencia es una bendición porque trae prosperidad. Si no trae prosperidad, no se ha convertido en una gracia. Por lo tanto, es realmente una bendición, entonces hacemos un impulso para desarrollar una indonesia próspera», dijo.