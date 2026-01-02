SBY emprende acciones legales después de ser difamado por la emisión del diploma de Jokowi

Jacarta – Presidente del Consejo Superior del Partido Demócrata quien también es el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tomará ruta legal contra cuentas anónimas que difunden calumnias que vinculan a SBY con problemas título falso El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

El jefe de la Agencia de Investigación e Innovación Estratégica (BRAINS) del PPD del Partido Demócrata, Ahmad Khoirul Umam, enfatizó que las medidas legales que está considerando SBY son pasos apropiados y proporcionales para mantener la ética política y la salud de la democracia.

Umam enfatizó que las acusaciones que vinculan a SBY con la cuestión del diploma del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, son calumnias infundadas.

«Pak SBY no está involucrado en absoluto y nunca ha estado detrás de este tema. La relación entre Pak SBY y Pak Jokowi va bien. El propio Pak SBY actualmente no está activo en la política práctica, se centra en actividades sociales, artes y deportes», dijo Umam en su declaración en Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Según Umam, las calumnias que circulaban en las redes sociales se difundieron masivamente a través de cuentas anónimas, con patrones repetidos y parecían coordinadas, lo que podía generar una percepción pública engañosa.

«Este tipo de desinformación no sólo ataca la reputación personal, sino que también daña el espacio público y la calidad de la democracia», afirmó.

Cree que es necesaria una postura firme para que las mentiras no se conviertan en nuevas verdades. vEl silencio respecto de las calumnias corre el riesgo de ser visto como una justificación. «La omisión también crea un mal precedente, donde la política de calumnia puede considerarse algo normalizado», subrayó Umam.

Por este motivo, se adoptan medidas legales, empezando por una citación, es decir, una advertencia escrita o una advertencia legal dirigida a quienes se considera que han violado, difamado o cometido un acto ilícito.

«La citación es una etapa inicial civilizada en la aplicación de la ley. El objetivo es solicitar el cese de la acción, abrir un espacio para aclaraciones o disculpas, antes de que el caso sea llevado a proceso penal», explicó.

Filosóficamente, Umam enfatizó que la lucha contra la calumnia es parte del derecho de todo ciudadano a la justicia y al honor.

«Los Estados y las democracias deben regirse por el Estado de derecho, no por el imperio del ruido o el ruido de los rumores. La democracia no debe estar sujeta a rumores ni a la manipulación de la información», afirmó.