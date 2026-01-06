SBY calumniado por estar involucrado en la emisión de certificados de Jokowi, los demócratas denuncian una serie de cuentas de YouTube y TikTok a Polda Metro

Jacarta – Partido PPD Demócrata tomó medidas legales ante el aumento de contenidos engañosos que arrastraban el nombre del sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lea también: Prabowo agradece haber realizado una ‘pasantía’ en el gabinete de Jokowi



un numero cuenta Se informó a la policía de Metro Jaya sobre las redes sociales oficiales bajo sospecha de difundir noticias falsas y narrativas provocativas. El informe fue presentado el domingo 4 de enero de 2026 y fue registrado con el número STTLP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.

«Es cierto que el Partido Demócrata BHPP DPP, en este caso representado por mí, Muhajir como jefe de BHPP, hizo un LP (Informe policial)», dijo el jefe de la Agencia Legal y de Seguridad del Partido Demócrata DPP (BHPP), Muhajir, el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo bromea tres veces sobre perder las elecciones presidenciales: ¡Pak Luhut no me apoya!



Muhajir explicó que el informe se realizó después de que su partido encontró una serie de contenidos en las redes sociales que se consideraba que contenían calumnias y engaños. Se sabe que este contenido ha estado circulando desde el 30 de diciembre de 2025.

En este contenido, varias cuentas de YouTube y TikTok narran acusaciones graves, que van desde acusaciones de corrupción a gran escala hasta nombrar a SBY como sospechoso. No solo eso, la carga también vincula problemas. grado El presidente Joko Widodo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka con determinadas maniobras políticas.

Lea también: SBY emprende acciones legales después de ser difamado por la emisión del diploma de Jokowi



Algunas de las cuentas reportadas incluyen la cuenta de YouTube @AGRI FANANI, @Bang Boy YTN y @Kajian Online.

«La cuenta @AGRI FANANI muestra un video insertado con el título El chico dorado de SBY, la mayor corrupción en la historia de la República de Indonesia», en la aplicación YouTube con el nombre de cuenta @Bang boy YTN titula «LA EXPOSICIÓN DEL TESORO BUSUK DE SBY DETRÁS DE LA SOMACIÓN AL PRESIDENTE DEL YOUTUBER NUSANTARA, PARECE ENCONTRAR ESTA DESVENTAJA». En la aplicación de YouTube con el nombre de cuenta @Kajian Online, el título «SBY SE CONVIERTE OFICIALMENTE EN EL NUEVO SOSPECHOSO DEL DIPLOMA DE FITNAH. SBY INMEDIATAMENTE FALLÓ HASTA QUE LO LLEVARON DE CORRIENTE AL HOSPITAL», dijo.

Además de la cuenta de YouTube, el PPD demócrata también destacó una cuenta de TikTok que se consideraba que acusaba abiertamente al Partido Demócrata y a SBY de estar detrás de la polémica del diploma presidencial. Jokowi.

«En la aplicación de Tiktok con el nombre de cuenta @sudirowibudhiusmp dijo las palabras «Diez pruebas de que los demócratas juegan con el diploma del Sr. Jokowi, con varios grandes sueños, por supuesto, el Sr. Sby tiene que devanarse los sesos, no puede jugar limpiamente porque también sabemos que la política es sucia, amigos, seguramente se harán mil y una maneras para derribar a sus oponentes políticos, una de las cuales es con la cuestión del diploma para que el Sr. Jokowi no pueda concentrarse en ser un «No está claro que la cuestión de los diplomas, ya sea el diploma del señor Jokowi o incluso el diploma del señor Gibran, siga siendo sacudida por sus peones, es decir, Roy Suryo», en la aplicación YouTube», dijo.