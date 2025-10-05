SBY acompañó a Prabowo al recibir respeto por el 80 aniversario del aniversario de TNI

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto fue acompañado por el sexto presidente de la República de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) Al recibir respeto desfiladero El Ejército Nacional Indonesio (TNI) para el 80 aniversario de la celebración de TNI en Silang Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

SBY, que llevaba un uniforme Loreng Tni con el rango de cuatro estrellas, parecía estar parado junto al presidente Prabowo en la ceremonia honoraria honoraria con el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamseoddin, comandante de TNI, jefe de policía nacional y jefe de personal de TNI.

El 80 aniversario del aniversario de TNI fue dirigido por el mariscal de TNI Deny Moeis, quien diariamente se desempeñó como comandante de las tropas de rápido movimiento (Pangkopasgat).



Desfiladero de los oficiales de TNI High en el 80 aniversario del TNI

Comenzando el desfile cruzado antes del podio de honor había docenas de helicópteros TNI que llevaban la bandera roja y blanca, las banderas TNI y Matra. Seguido por el desfile de la banda Marching Band de la Banda de Marcha de la Academia TNI.

Seguido de los símbolos de las fuerzas contaminadas de la unidad de la unidad honoraria de Tni Panji, desfilos de las fuerzas de caballería TNI, desfilos de oficiales TNI de alto rango, seguido de la tropa de TNI contaciles de varias unidades y comandos.

Jefe del Centro de Información (Kapuspen) de la sede de TNI, el mayor general TNI (MAR) Freddy Ardianzah dijo que el 80 aniversario del TNI involucró a 100 mil personas que consistían en fuerzas de tres matas, a saber, el ejército indonesio, la fuerza aérea y la armada, así como el componente de reserva (Komcad) en Silang Monas, el centro de Jakarta.

? Fueron asignados como participantes ceremoniales, participantes de simulación de combate, paracaidistas, pilotos de combate y aviones de transporte, desfiles, equipos de equipo de defensa que desfilarían a las fuerzas de seguridad.

Luego, se exhibieron hasta 1,047 herramientas principales del sistema de armas (equipo de defensa), que consiste en vehículos tácticos, vehículos de artillería, helicópteros, aviones de combate para transportar aviones.