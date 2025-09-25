Sawyer Spielberg para liderar una vez en Hell’s Kitchen

Sawyer SpielbergRecientemente visto junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal en «Materialists» de Celine Song, ha conseguido su primer gran papel principal.

El actor, que también apareció en «Masters of the Air» (y es el hijo del director Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw), protagonizará el drama criminal arenoso «Once Un A Time in Hell’s Kitchen» de la cineasta y autor de Irish de la misma novela del mismo nombre de Broderick («Emerald City», «Irish of New York») y basada en la misma novela de Broderick del mismo nombre. Sawyer también ejecutará productos.

Ubicado en el brutal telón de fondo de Hell’s Kitchen a fines de la década de 1970, «Once Upon A Time in Hell’s Kitchen» seguirá al boxeador local, Danny ‘Boy’ McCoy (Sawyer), ya que oferta para aterrizar una gran pelea para ayudarlo a escapar de un vecindario destrozado por una sangre de la sangre de la sangre entre las oeste y la multitud. Pero la pobreza, el crimen, las viejas amistades, la lealtad y el amor amenazan con arrastrar a McCoy en espiral en circunstancias más oscuras y más desesperadas. Descrito como «calles malas se encuentra con Raging Bull», la película, según la sinopsis, «combina un drama crudo y basado en personajes con la energía combustible de un capítulo olvidado en la historia de Nueva York».

Uniéndose a Sawyer en un elenco de conjunto están Rae Broderick («Ciudad esmeralda»), Micheál Neeson («Hecho en Italia»), Billy Howle («La pareja perfecta»), John Connors («Cardboard Gangsters»), John Duddy («Ciudad esmeralda»), Holt McCallany («Mindhunter», «Lights Out»), Rachael Taylor («Jessica Jones», «Transformers») y Craig Walker («The Penguin»).

La filmación se llevará a cabo en Nueva York, con pájaros productores en asociación con el corazón de

Fotos de oscuridad.

Rae Broderick, Micheál Neeson, Billy Howle y John Connors

La película es producida por Noah C. Haeussner («Arctic», «Here the Young Men»), con los productores ejecutivos Fishbird, Scott Swiontek, Yadeed Mellman, Broderick y Spielberg, con el apoyo de Sky Johnson como productor asociado. Brandon Cox está a bordo como director de fotografía.

«Durante mucho tiempo me ha fascinado la historia de los irlandeses en Estados Unidos, pero la saga de los Westies siempre me ha perseguido», dijo Broderick. «Con Once Upon A Time in Hell’s Kitchen, quería poner una cara humana en esa historia: este era un vecindario real, y estas eran personas reales».

«La historia y el mundo que Colin ha creado, y el notable elenco que hemos reunido, es un testimonio de la pasión detrás de este proyecto. El público no tiene idea de lo que viene», dijo Haeussner.

Agregó Spielberg: “Historias como esta no son solo sobre el crimen o la violencia, están sobre las personas atrapadas

el medio, tratando de sobrevivir, tratando de escapar, tratando de aferrarse a quienes son. Me siento honrado de ayudar a llevar la visión de Colin a la pantalla «.

Spielberg está representado por Scott Swiontek en Swiontek Entertainment y Kenneth Garrett en Gang, Tire, Ramer, Brown & Passman, Inc. Haeussner está representado por Mike de Trana en Anvil Entertainment.