Savannah Guthrie dice que cree que mamá todavía está ahí fuera en un nuevo video

Copresentador de “Hoy” Sabana Guthrie compartió un mensaje de vídeo en Instagram el lunes, diciendo: “Estamos en una hora de desesperación”, mientras hablaba sobre la desaparición de su madre, Nancy.

«Creemos que nuestra mamá todavía está ahí afuera», dijo Savannah Guthrie en el video. «Necesitamos su ayuda. Las fuerzas del orden están trabajando incansablemente las 24 horas del día tratando de traerla a casa, tratando de encontrarla. Se la llevaron y no sabemos adónde. Y necesitamos su ayuda».

Ella continuó: «Así que vengo a pedirles no sólo que oren, sino que no importa dónde se encuentren, incluso si están lejos de Tuscon. Si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parezca extraño, informen a las autoridades. Baca juga tentang .. Estamos en una hora de desesperación y necesitamos su ayuda».

Nancy Guthrie desapareció el 31 de enero y el 2 de febrero, la oficina del Sheriff del condado de Pima declaró delito su desaparición. El sheriff Chris Nanos dijo que los investigadores encontraron pruebas «preocupantes» en su casa de Arizona y que creía que Nancy Guthrie «no se fue sola».

El jueves, el FBI, que colabora con el Departamento del Sheriff del condado de Pima en la investigación, ofreció una recompensa de 50.000 dólares a cualquiera que pueda proporcionar información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie “y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”.

«El FBI tiene agentes, analistas y empleados profesionales que trabajan día y noche con nuestros socios en el departamento del sheriff», dijo a los periodistas el agente especial a cargo del FBI, Heith Janke. Lihat juga .. «Hemos desplegado inteligencia y agentes adicionales de nuestra oficina de Phoenix».

Nanos, quien también habló durante la conferencia de prensa, dijo que las autoridades no han identificado a ningún sospechoso o persona de interés ..

Savannah Guthrie publicado un vídeo emotivo a su Instagram el miércoles, en el que ella y sus dos hermanos, Camron y Annie, le pidieron al secuestrador de su madre que les enviara una señal de vida. En un vídeo de seguimiento el sábado por la tarde, el trío dijo que están dispuestos a pagar para el regreso de Nancy.

«Recibimos su mensaje y lo entendemos», dijo Savannah Guthrie en el video. «Te rogamos ahora que nos devuelvas a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Ésta es la única manera de tener paz. Esto es muy valioso para nosotros y lo pagaremos».

Más por venir…