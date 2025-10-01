Saurip Kadi: la reforma de Polri debe ser integral

Yakarta, Viva – Maj. Gen. (ret.) Dr. Saurip Kadi afirmó, Reforma Polri No solo debe tocar los aspectos técnicos, sino que debe ser integral y fundamental.

Según él, lo principal que debe hacerse es la reorganización de las instituciones, roles, funciones y colocación de la Policía Nacional de acuerdo con las demandas de los tiempos. La opinión que transmitió en el artículo titulada «La urgencia de la reforma Polri» que se lanzó el 1 de octubre de 2025.

La tasa de saurip, la reforma POLRI no puede separarse de los problemas fundamentales en el sistema estatal. Destacó la constitución de 1945, tanto el manuscrito original como los resultados de la enmienda, que aún dejaba la naturaleza de «asystemic» y «aconstitutivo».

De hecho, se considera que la democracia indonesia no tiene claridad del sistema porque es una mezcla de presidencial y parlamentario, mientras que la herencia del autoritarismo todavía está asociada al cuerpo de la Policía Nacional.

«Si no entendemos los grilletes de la realidad de la nación, incluidas las debilidades de la Constitución, entonces la reforma de la policía nacional será mal dirigida», dijo el ex vicepresidente de los conceptos de reforma interna de ABRI de 1998.

Agregó, la baja legitimidad de la Policía Nacional y el aumento de los casos que atraparon a algunas de sus élites, desde drogas hasta juegos de azar en línea, no solo una cuestión de moral individual, sino debido al sistema incorrecto.

Saurip incluso evaluó, si una prueba inversa de la riqueza de la Elite Polri y una prueba de factibilidad abierta que involucra a la gente, entonces solo unos pocos escaparán.

Además, recordó Saurip, en el concepto de la reforma interna de Abri, la Policía Nacional fue colocada como parte de Ley y sistema de justicia. Sin embargo, en la práctica, la Policía Nacional realmente dio la vuelta y asumió el papel de TNI como en la era del nuevo pedido.

«Como un partido de fútbol, ​​la Policía Nacional como árbitro ahora también es un jugador», criticó.

También destacó la necesidad de reorganizar las funciones de tráfico que deberían ser el dominio del Ministerio de Transporte. Por lo tanto, la práctica de los gravámenes ilegales en el camino que empañó la cara de la Policía Nacional podría finalizarse.

«Lo que los miembros de la policía nacional necesitan es llevar pago a domicilio Lo que es suficiente y el seguro de vejez no amplía el papel fuera de su tarea principal «, explicó.

Para terminar, enfatizó Saurip, la principal agenda de la reforma de la policía nacional era restaurar su función a la seguridad Kamtibmas dentro del marco del gobierno civil.

Propuso que la función de aplicación de la ley polri se colocara bajo la oficina del Fiscal General, mientras que la función de Kamtibmas estaba bajo el Ministerio del Interior, con el uso de la fuerza en las manos de la cabeza regional. Si se necesita un período de transición, la Policía Nacional puede replicarse bajo el Ministerio de Defensa como lo hizo al comienzo de la era de la reforma.

«El objetivo de la Reforma de la Policía Nacional es hacer parte de Sistema de leyes y justiciaNo es una institución con una función dual que sea propensa al abuso. De esa manera, la Policía Nacional realmente puede ser un sirviente de la gente según el espíritu de la democracia «, concluyó Saurip.