Satyadev en la transformación de ‘Rao Bahadur’, Mahesh Babu respaldo

Sentarse en una silla de maquillaje a las 4 am todas las mañanas durante cinco horas agotadoras puede sonar como una tortura para la mayoría de los actores, pero para la estrella india SatyadevSe convirtió en un viaje inesperado de autodescubrimiento. La rutina diaria intensiva era necesaria para transformarlo en el personaje principal de «Rao bahadur«,» El próximo drama psicológico de Venkatesh Maha que explora cómo la duda puede consumir y destruir.

«Todas mis películas, nunca tengo maquillaje. Siempre solía hacer personajes que tienen raíces y no intensas en el maquillaje», dice Satyadev. Variedad. «Mi maquillador solía tomar, como, 10 minutos al máximo. Y soy un poco … no puedo sentarme durante tanto tiempo. Entonces el universo te da algo con lo que no te sientes cómodo, siempre. Quiere probarte».

La película, que abarca tres décadas desde la década de 1960 hasta 1990, requirió que el actor experimentara 10 pruebas de aspecto diferente para perfeccionar la evolución de su personaje a través del tiempo. El equipo de maquillaje tuvo que elevar sus pómulos, remodelar las cejas, agregar elementos protésicos, incluido un vientre sustancial para secuencias posteriores y crear el intrincado vello facial que define el aristocrático Rao Bahadur.

«Cuando solíamos disparar a mediados de verano, hacía mucho calor … el maquillaje y el bigote y todo te irrita hasta el núcleo», explica. «Pero estas cinco horas de autorreflexión que solía hacer a mí mismo solía llevarme bien durante las próximas 12 horas».

El proyecto representa una reunión entre Satyadev y el director Maha, quien anteriormente colaboró en «Uma Maheswara Ugra Roopasya». Maha, aclamada por «c/o kancharapalem», pasó cuatro años desarrollando «Rao Bahadur» antes de llevarlo al actor. La película explora el concepto de duda telugu como un demonio: después de cómo una pequeña semilla de sospecha puede crecer en algo masivo y destructivo.

«La primera instancia, cuando lo escuché, sabía que la gente se sorprenderá por el papel de Rao Bahadur», dice Satyadev. «Crecerá en ti. Te atraerá a ese mundo. No puedes salir de él».

El proyecto ganó un impulso significativo cuando el actor popular Mahesh Babu Y GMB Entertainment de Namrata Shirodkar subió a bordo como presentadores, trabajando junto con las películas de productores A+S y Srichakraas Entertainments. Para Satyadev, el respaldo representa la validación del potencial global de la película.

«Cuando se lo presentaron a Mahesh-Sir, lo aceptó inmediatamente», revela. «Esto se alineó exactamente con nuestro sueño de llevarlo a global o llevarlo a un público más amplio. Alguien tan grande como Mahesh-Sir, lo que puede hacer por la película no es igual».

El actor ha construido una reputación por asumir personajes moralmente complejos en lugar de roles heroicos tradicionales, trabajando principalmente en producciones en idioma telugu. Su diversa filmografía incluye el breakout «Bluff Master», que respalda papeles en las principales producciones como «Kingdom» y «Ram Setu», donde desempeñó un papel de apoyo crucial junto con Akshay Kumar en la película de acción de acción de Bollywood sobre un arqueólogo que investiga un puente legendario.

«Incluso ese personaje que acabo de hacer. No quería arrepentirme en la vida», dice sobre «Ram Setu». «Cuando se lanzó el 25 de octubre de 2022, las llamadas que recibí del norte [Indian] Circuito: nunca recibí esas muchas llamadas de mi propio idioma. Todos me llamaban, felicitándome «.

Esa experiencia reforzó su creencia de que el cine indio está trascendiendo las fronteras regionales tradicionales. «Creo que es la transición a la industria cinematográfica india, lo que nos da una huella más grande en el cine global», observa. «Ahora es una industria cinematográfica india. No es más telugu o tamil o kannada».

Satyadev atribuye la franquicia «Baahubali» con barreras de ruptura que permitieron películas como el «Pushpa» en idioma telugu, «Kantara» en el idioma kannada y «Manjummel Boys» en el lenguaje de Malayalam para encontrar el éxito panindiano. «La gente comenzó a creer que podemos atender a un público más amplio si somos fieles a nuestra narración. No depende del presupuesto: es la narración y si pones tu corazón en ello».

La filosofía del actor se extiende a las elecciones de su proyecto, donde prioriza historias que no lo dejarán con arrepentimientos. «Solo hay una cosa: no debería tener un arrepentimiento de que debería haber hecho esto», explica. «No quiero tener ese arrepentimiento en la vida».

«Rao Bahadur» exigió un gran trabajo de ubicación, con el equipo disparando durante 35 días en palacios en Madanapalle para lograr una atmósfera auténtica de los años 60. La atención al detalle se extendió más allá del maquillaje al diseño de vestuario y establece la decoración, lo que refleja el ambicioso alcance de la producción.

«Solo queríamos asegurarnos, desde el día en que comenzamos la película, sabemos que estamos atendiendo a una audiencia más grande», dice Satyadev. «Nunca nos restringimos diciendo que damos el mejor producto, y no tengamos ningún límite. Atacemos a cada audiencia posible».

«‘Rao Bahadur’ es como un plato para un actor, especialmente … donde tienes todo. La actuación, la historia, el escenario, el arte, todo combinado. Se hablará durante años de lo que se trata la película», agrega.

Con «Rao Bahadur» dirigido a un lanzamiento de verano 2026 con una distribución internacional subtitulada, Satyadev continúa construyendo su cartera diversa. Tiene la comedia criminal de Sharan Koppisetty «Full Bottle» completando la postproducción para un lanzamiento de octubre, un drama de acción con el director Ajay Nag y otro proyecto con el debutante cineasta Lakshmi en varias etapas de producción.

«Tenemos que dar esa cosa extra a la audiencia porque tienen que ver algo grande», dice sobre el actual paisaje teatral. «El mundo tiene que ser totalmente interesante para que entren en los teatros y lo vean».

El primer metraje de «Rao Bahadur» debutó el lunes, mira a continuación.