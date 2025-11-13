Saturday Night Live UK establece el equipo creativo: productor, director, escritor

La próxima versión británica de “Sábado noche en vivo” ha revelado tres miembros clave de su equipo creativo.

James Longman, alumno de “The Late Late Show With James Corden” y dos veces ganador del Emmy, será el productor principal del programa, mientras que Liz Clare, una experimentada directora de eventos en vivo con créditos como los BRIT Awards y “An Audience With Adele”, dirigirá la serie. Daran Jonno Johnson, parte del grupo de comedia Sheeps que escribió la película de 2022 “Wedding Season” para Disney+, está a bordo como escritor principal.

«Después de varios años en Los Ángeles, es increíble volver a casa y encontrar una escena de comedia en vivo tan vibrante y emocionante», dijo Longman en un comunicado. «‘Saturday Night Live’ ha fijado el estándar para la comedia en vivo durante medio siglo, y ayudar a llevar ese legado a Londres utilizando nuestro increíble talento dentro y fuera de la pantalla, junto con una tremenda inversión en producción del Reino Unido, es un gran honor».

“SNL UK», que marca la primera adaptación británica del programa estadounidense de larga duración, se lanzará en Sky y en el servicio de streaming NOW el próximo año. El creador de la serie, Lorne Michaels, es el productor ejecutivo del spin-off ambientado en Londres. Tendrá «el mismo formato en vivo y de ritmo rápido que el original, con una nueva generación de comediantes en el elenco principal, junto con presentadores invitados y actuaciones musicales», según un comunicado de prensa.

“SNL UK” será producida por el equipo de producción de Universal Television Alternative Studio en el Reino Unido y Broadway Video para Sky y NOW. UTAS UK Productions está supervisada por la directora general Helen Kruger Bratt. Shanna Baynard será la ejecutiva a cargo de la producción y Andy Smith es el productor principal de UTAS UK Productions junto con el ejecutivo de producción Sam Salter.

Deadline Hollywood fue el primero en informar la noticia.