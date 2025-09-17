Saturado el tema de Love-Love, Pongki Barata lanzó el álbum Rock 8090 con los mejores guitarristas

Yakarta, Viva – Músicos superiores indonesios, Batata ponghaciendo un nuevo avance en la industria de la música. Lanzó un álbum en solitario titulado 8090, que lleva el género de metal de rock con instrumentos duros y poderosos. Este trabajo muestra un lado diferente de Pongki que ha sido conocido a través de canciones románticas y poéticas.

El productor Chris Charles reveló que Pongki se sentía aburrido con el tema del romance que dominaba la industria musical indonesia. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«En este momento, especialmente en Indonesia, ha sido excedente de tales canciones modelo», dijo Chris en su declaración, citada el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Esta saturación alentó a Pongki a rehacer su creatividad. Se inspiró en la música que escuchaba cuando era joven, y colaboró ​​con música y los mejores guitarristas como Iwan Signs, IGA Massardi, Tomo Widayat y Eross Candra.

El álbum 8090 presenta una variedad de referencias de rock legendarias. En la canción «Batu Karang», Pongki es un dúo con un ex guitarrista de Slank, Pay Burman. Esta canción presenta una voz aguda al estilo de un rockero enérgico de los 80.

La canción «Suffering the Creator» invita a los oyentes a recordar los matices de la música al estilo Nirvana, con una distorsión típica de grunge que está oscuro y lleno de emociones.

Mientras tanto, las cepas de distorsión que recuerdan a Def Leppard se sintieron gruesas en la canción «Light». La letra es única, que le dice a la tierra que es atacada por extraterrestres, lo que la convierte en una de las canciones más destacadas de este álbum.

Para los fanáticos de la música de metal, se debe escuchar la canción «People importante». Con una agresiva guitarra Eet Eet Sjahranie, esta canción da una sensación de rock como Megadeth Music.

«Guitarist» es una forma de aprecio de Pongki por los guitarristas. Esta canción presenta un estilo de melodía de guitarra que Keith Richards tocó con un experto de Eross Candra, creando una armonía melódica y llena de significado.

A través del álbum 8090, Pongki Barata espera restaurar la memoria del oyente del sonido de la era de los 90 que está lleno de entusiasmo. Esta canción ahora se puede disfrutar en todas las plataformas digitales.