Satpol PP arresta a dos hombres sospechosos de prostitución entre personas del mismo sexo en Daan Mogot

Jacarta – Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) Yakarta Occidental (Yakarta occidental) arrestó a dos hombres sospechosos de estar involucrados prostitución Parque para personas del mismo sexo en el parque Jalan Daan Mogot, Cengkareng, viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: Pramono Anung invita al Sr. Viral Satpol PP Dede, que habla inglés con fluidez



El jefe de la Sección de Orden y Seguridad del PP de Satpol de Yakarta Occidental, Edison Butar Butar, dijo que las dos personas habían sido detenidas en el Hogar Social Kedoya.

«Sí, así que anoche planeamos hacer un pulbaket (recopilación de materiales e información) primero. Resultó que había dos personas allí (sospechosas de estar involucradas en la prostitución entre personas del mismo sexo). Así que inmediatamente los llevamos, los llevamos al Hogar Social Kedoya», dijo Edison citado por ANTARA, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Lea también: Allanaron almacén ilegal de licores y lugar de vida nocturna en Tangsel y confiscaron 300 botellas de licor



Además de realizar detenciones, los agentes del PP de Satpol también colocaron cuatro pancartas que prohibían el uso del lugar como lugar para transacciones de prostitución.

«Las pancartas que advierten sobre el artículo 42 del Reglamento Regional de DKI Número 8 de 2007 se instalan en los lugares donde se llevan a cabo transacciones de prostitución», dijo Edison.

Lea también: CPNS Satpol PP en Ambon admite que fueron acosados ​​por sus mayores, la víctima lloró histéricamente



Anteriormente, el alcalde de Yakarta Occidental, Uus Kuswanto, ordenó a Satpol PP que arrestara a los perpetradores de prostitución entre personas del mismo sexo en el parque Jalan Daan Mogot, Cengkareng.

«Sí, el PP de Kasatpol recibió instrucciones de monitorear allí y llevar a cabo un control inmediato. Si realmente hay perpetradores, serán arrestados inmediatamente y tratados de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables», dijo Uus cuando fue contactado por ANTARA en Yakarta, el viernes (14/11).

Esta instrucción fue emitida después de recibir informes de residentes que se quejaban de la actividad homosexual desenfrenada en ese lugar.

«El parque en el lado de Jalan Daan Mogot es un espacio público, sí. Por lo tanto, debe usarse adecuadamente. No puede ser prostitución», dijo Uus.

También pidió al distrito de Cengkareng que coloque pancartas contra las actividades lascivas o la prostitución en el lugar como parte del control.

«También pedí a la zona (distrito de Cengkareng) que coloque pancartas en ese lugar para que la prostitución entre personas del mismo sexo u otras cosas malas no vuelvan a suceder», dijo Uus. (Hormiga)