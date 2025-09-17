Satkamling no solo es guardia de seguridad sino también la vida

Dumai, vivo – Kapolda Riau El inspector general Herry Heryawan afirmó que la unidad Seguridad Ambiente (Satkaming) es la primera línea para apoyar el programa de vigilancia verde, que actualmente es la nueva cara de la policía regional de RIAU.

Esto se transmitió mientras lideraba la manzana de vigilancia verde Akbar Satkamling en 2025, que se centró en la ciudad de Dumai, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

En su mandato, declaró el Kapolda, el papel de Satkamling no solo se limitaba a mantener la seguridad ambiental, sino que también debe ser un símbolo de preocupación por la preservación de la naturaleza.

«Satkamling debería estar presente no solo como un guardián del pueblo, sino también el guardián vida. Queremos traer seguridad ecológica, que protege así como su naturaleza y medio ambiente «, dijo el inspector general Herry.

Además, Herry también enfatizó, esta manzana se convirtió en un impulso para fortalecer la comunicación, la colaboración y la sinergia entre la policía nacional, la comunidad y todas las partes interesadas.

El concepto de vigilancia verde iniciada por la policía regional de RIAU coloca la seguridad ambiental y la justicia ecológica como una prioridad.

«Estamos construyendo un nuevo paradigma, la policía está aquí para proteger la buena suerte, proteger el espíritu, mientras proporciona justicia ecológica», dijo.

En la Gran Apple al que asistieron miles de participantes de la ciudad de Dumai, Rokan Hilir Regency y Siak Regency, el jefe de policía de Riau enfatizó la importancia de la participación activa de la comunidad a través de Pam Swakarsa con principios simples, nos protegemos, nosotros.

Herry subrayó, se dice que el papel de Bhabinkamtibmas, Babinsa, al presidente del RW es muy importante para mover la participación ciudadana para mantener la seguridad basada en la seguridad.

Al final, Herry invita a todos los elementos a continuar trabajando juntos y mantener el espíritu de unión en la creación de un entorno seguro, ordenado y sostenible.

«Con todos nosotros juntos, Dios quiera gracias a la ayuda de Allah Todopoderoso, Riau estará a salvo, avanzado y verde», dijo.

Mientras tanto, el director de policía regional de RIAU, Kombes Eko Budhi, agregó, la existencia de Satkamling es una clara prueba de participación comunitaria en un sistema de seguridad moderno y sostenible.

«Satkamling no es solo un puesto de guardia, sino un centro de interacción social que fortalece una sensación de unión. A través de Satkamling, alentamos a la comunidad a responder rápidamente al potencial de vulnerabilidad y cuidar el entorno circundante», dijo.

Apple Akbar Satkamling Green Policing en Dumai también asistió el Jefe Adjunto de Policía de la Policía de RIAU, la policía regional de RIAU Irwasda, los funcionarios de la policía de RIAU, Danlanal Dumai, representado por el alcalde de Dandenpom Lanal Dumai Laut (PM) Saparudin.

Luego también estaban el alcalde de Dumai, Rohil Regent, Siak Regent, Jefe de Policía de Dumai, Jefe de Policía de Rohil, Jefe de Policía de Siak, Jefe de OPD, Jefe del Subdistrito, Dumai City Lurah, así como TNI, Polri, Satpol PP, Departamento de Bomberos, Senkom y todos los oficiales de Satkamling de las tres regiones.

Para terminar, la Gran Apple estuvo marcada por la paliza de Bamboo Kentongan simultáneamente por los participantes de Apple.

El golpe de Kentongan se convirtió en un símbolo de unión y preparación comunitaria para mantener la seguridad ambiental y el espíritu de cooperación mutua que está en línea con el concepto de vigilancia verde.