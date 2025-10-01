Satheesan Slams CPI (M) Ministros sobre comentarios sobre la respuesta a la amenaza de Rahul Gandhi







Líder de la oposición en la Asamblea de Kerala, vd Satheesan, el miércoles acusó a los ministros del IPC (M) P Rajeev y MB Rajesh de hacer declaraciones incorrectas en la Cámara con respecto a la respuesta del partido del Congreso a una amenaza de muerte emitida contra Rahul Gandhi por un líder de BJP.

Según PTI, mientras hablaba en una conferencia de prensa en su residencia oficial, Satheesan dijo que el líder de BJP, Printu Mahadevan, hizo la amenaza durante un debate televisivo el 26 de septiembre. Señaló que los líderes del Congreso presentaron múltiples quejas policiales en todo el estado durante los siguientes dos días y también mantuvo protestas el 27 de septiembre, en la que participó personalmente.

«Esperábamos que el gobierno tomara medidas rápidas. Cuando ningún FIR había sido registrado antes del mediodía del 29 de septiembre, planteamos el asunto en la asamblea», dijo Satheesan, informó la agencia de noticias PTI. «El FIR solo se registró más tarde esa noche, lo que hace la afirmación de los ministros, que no protestamos ni presentamos quejas, de hecho incorrecto».

Además, señaló que el ministro Rajeev parecía inconsciente que el 27 y 28 de septiembre cayó un fin de semana cuando cuestionó por qué el Congreso no había planteado el problema en la Cámara antes. Satheesan también refutó la afirmación del ministro Rajesh de que una queja se presentó solo el 29 de septiembre, calificándola inexacta.

«Insto a ambos ministros a retirar sus declaraciones engañosas», dijo.

Satheesan también criticó al presidente de la Asamblea como un sucio por presuntamente minimizar la amenaza, cuestionando cómo una amenaza de muerte contra Rahul Gandhi, líder de la oposición en el Lok Sabhapodría considerarse un «problema menor».

Después de las protestas en la casa, la oposición UDF MLAS dijo a los periodistas que el primer ministro Pinarayi Vijayan debe aclarar si una declaración que sugiere que Rahul Gandhi debería ser «disparado en el cofre» es realmente un asunto trivial. Acusaron al gobierno de proteger al líder del BJP y alegaron que esto era una evidencia adicional de una alianza encubierta entre el BJP y el IPC (M) en Kerala.

Según PTI, en respuesta, el liderazgo estatal de BJP desestimó las acusaciones, acusando al Congreso-UDF de difundir «propaganda innecesaria».

Mahadevan, según los informes, un ex líder de ABVP, supuestamente hizo los comentarios inflamatorios durante una discusión televisada sobre protestas en Bangladesh y Nepal. Más tarde apareció ante la policía con trabajadores del partido el martes por la noche. Su arresto fue registrado formalmente, y se le concedió la fianza después de ser producido ante un tribunal.

(Con entradas PTI)





