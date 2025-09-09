Sasta la amenaza ilegal de taxi en SGNP decisivamente







El tema de los autos privados no regulados transportando ilegalmente a los pasajeros dentro de Parque Nacional Sanjay Gandhi (SGNP) persiste sin cesar. El viernes, un vehículo de GNC utilizado para tales viajes se incendió. Afortunadamente, no había pasajeros adentro. En septiembre de 2024, el medio día ya había informado sobre el tema de los taxis no autorizados que operan dentro de SGNP.

Los habituales y los ambientalistas han declarado que, a pesar de una prohibición clara, los lugareños están operando estos vehículos con impunidad. Ninguno de ellos tiene permisos válidos, seguros o certificados de acondicionamiento físico. Autoridades de SGNP, junto con el RTO y policíadebe actuar estrictamente. Si tales incidentes se repiten, la administración del parque podría enfrentar consecuencias internacionales, ya que los turistas extranjeros a menudo usan estos vehículos «.

Es impactante que el problema haya sido marcado pero no estampado. Este incidente del incendio ahora debería incitar a las autoridades a tomar medidas enérgicas contra los vehículos ilegales y peligrosos dentro del parque. Profesamos estar tan orgullosos de este parque, que está dentro de los límites de nuestra ciudad. El Parque Nacional tiene 87 kilómetros cuadrados de área y alberga las cuevas Kanheri de 2400 años, esculpidas por monjes de los acantilados basálticos rocosos.

Las autoridades del parque deben trabajar en conjunto con funcionarios de tráfico Y quien sea el más responsable de eliminar estos vehículos por completo. Seguramente estamos mirando un desastre inminente, ya que estos parecen tener mal o no mantenimiento y han sido informados de que, a veces, están siendo conducidos a altas velocidades.

No se puede esperar que los turistas/visitantes distinguen entre vehículos legales y taxis ilegales. Simplemente abordarán un taxi a su conveniencia. Uno espera que esto se elimine lo antes posible, con todas las agencias trabajando juntas. Vale la pena preservar este impresionante espacio que tenemos, y la seguridad es primordial con la cantidad de visitantes que atrae.





