Sarwendah nunca obligó a Ruben Onsu a dar 200 millones de IDR al mes

Jacarta – Fiestas Sarwendah habló sobre el dinero vivo dado por Rubén Onsu por valor de 200 millones de IDR cada mes. Representado por el abogado de Sarwendah, Abrahan Simon, los cientos de millones donados por Ruben Onsu resultaron estar en el acuerdo cuando los dos se divorciaron.

Según Abraham Simon, el dinero no fue utilizado únicamente por Sarwendah personalmente, sino que estaba destinado a sus hijos. Respecto al dinero, Ruben Onsu y Sarwendah también lo discutieron y llegaron a un acuerdo. ¡Vamos, desplázate más!

«Entonces, en realidad se trata de una forma de pago de manutención infantil que en realidad se ha discutido de antemano y no hay coerción», dijo Abraham Simon, cuando se reunió en Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Anteriormente, la abogada de Ruben Onsu, Minola Seunjung, mencionó Rp. 200 millones de dinero en rueda de prensa. Rubén Onsu, que aparentemente tenía cuotas atrasadas en el coche, admitió que priorizó dar su dinero a Sarwendah para los gastos de manutención de sus hijos después de su divorcio.

Sin embargo, también se enfatizó que la entrega del dinero no se debió en absoluto a una solicitud personal de Sarwendah o a una obligación. Los dos habían estado de acuerdo cuando se divorciaron.

«Entonces, los costos para las necesidades del niño fueron transmitidos y nuestro cliente preguntó personalmente a la RSO. ¿Queremos dividir esto en dos o no? Bueno, esto está en el proceso de divorcio, ya sabes», explicó Abraham Simon.

«¿Y cuál fue la respuesta de la RSO en ese momento? No se compartía la carga a la mitad para las necesidades del hogar», añadió.

Esta cantidad de dinero también es obligación de Rubén Onsu hasta que sus dos hijas crezcan. Abraham reveló que Rubén Onsu todavía está obligado a cubrir los gastos de manutención de sus hijos hasta que vayan a la universidad.

Mientras tanto, Sarwendah tampoco guardó silencio. Hasta ahora, Sarwendah admite que a menudo cubre las necesidades de sus dos hijas con su propio dinero sin tener que pedirle facturas a Rubén Onsu.

«Hasta que los niños terminen la universidad, él (Rubén Onsu) es totalmente responsable. Entonces, de hecho, hay otros costos que nuestros propios clientes pagan por las necesidades de los niños y no se facturan a la RSO», dijo.