¿Sarwendah fue visitado por un cobrador de deudas porque Rubén Onsu estaba atrasado en las cuotas de su automóvil?

Jacarta – No Sarwendah volvió a ser un debate público después de que se viralizara la noticia de que de repente lo visitaron cobrador de deudas el 7 de noviembre de 2025 por la tarde.

Este incidente dio lugar a diversas especulaciones, sobre todo porque estaba relacionado con atrasos en cuotas de coches de lujo que supuestamente estaban relacionados con su exmarido, Rubén Onsu o RSO. Los abogados de Sarwendah, Chris Sam Siwu y Abraham Simon, finalmente abrieron sus voces para aclarar la información que circula. ¡Vamos, desplázate más!

Abraham Simón confirmó que su cliente fue visitado por más de dos cobradores de deudas que buscaban un vehículo Land Rover o Range Rover por atrasos en los pagos.

«Es cierto, el 7 de noviembre de 2025 a las 17.00 horas nuestro cliente recibió más de dos cobradores de deudas que buscaban un vehículo Land Rover o Range Rover debido a atrasos en las cuotas de la deuda. Nuestro cliente ciertamente se sorprendió, especialmente porque había niños y luego nuestro cliente nos informó», explicó Abraham, citando un video de YouTube de Reyben Entertainment, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Añadió que la unidad de automóviles tenía pagos atrasados ​​del partido con las iniciales RSO, no de Sarwendah personalmente.

«Es cierto que hay atrasos de las iniciales RSO para el coche. Para más detalles, por favor pregunte directamente a RSO», dijo.

Sin embargo, enfatizó que el automóvil de lujo no estaba registrado a nombre de Sarwendah y fue obtenido fuera de su período de matrimonio. Por lo tanto, según él, la llegada del cobrador a la casa de Sarwendah fue un error en la dirección.

«Para nosotros, los cobradores de deudas tienen el objetivo equivocado», añadió.

Abraham también explicó que no había ningún elemento de amenaza cuando el cobrador de deudas llegó a la casa de Sarwendah. Sarwendah incluso invitó a los cobradores de deudas a entrar y revisar la casa.

«Nuestro cliente pidió al cobrador que inspeccionara la casa. Nuestro cliente fue muy amable porque le dijeron que entrara en la casa. De hecho, tenían una carta de asignación, pero lo que buscaban no estaba allí», dijo.

Mientras tanto, Chris Siwu enfatizó que Sarwendah no tiene deudas ni cuotas de vehículos. Dijo que la llegada del cobrador se basó en información falsa que decía que el auto en cuestión estaba en la residencia de su cliente.