Sarwendah apoya la clínica Berseri en Bendungan Hilir y fortalece el compromiso de mejorar la salud dental de la comunidad

Jacarta – Artis Sarwendah vuelve a mostrar su preocupación por el mundo de la salud. Esta vez, la esposa del cantante Rubén Onsu también apoyó la ampliación de la Clínica Berseri, clínica gigi que ofrece un concepto familiar y un servicio profesional, que acaba de abrir su sucursal más nueva en el área de Bendungan Hilir, en el centro de Yakarta.

En medio del bajo nivel de conciencia entre los indonesios sobre la importancia de la salud bucal y dental, la presencia de la Clínica Berseri es un soplo de aire fresco. Esta clínica quiere brindar servicios de salud dental modernos, de calidad y asequibles para todos los niveles de la sociedad.

«La Clínica Berseri no es sólo un lugar para el tratamiento, sino un socio comunitario para mantener la salud bucal. Queremos cambiar el paradigma de ser reactivo a ser proactivo, de venir por enfermedad a hacerse chequeos dentales regulares para prevenir problemas», dijo el Dr. Silvia, Cofundadora de Clínica Berseri.

Sarwendah: La educación sobre salud dental es importante

También presentes en la inauguración de la nueva sucursal, Sarwendah y su hijo, Giorgio Antonio (Gio). En su discurso, el exintegrante de Cherrybelle expresó su agradecimiento por la ampliación de la Clínica Berseri.

«Estoy muy feliz de ser parte del viaje de la Clínica Berseri. Mantener dientes sanos no es solo una cuestión de apariencia, sino también parte del mantenimiento de la salud corporal en general. Espero que esta clínica pueda ser un puente educativo para que las personas sean más conscientes de la importancia de cuidar sus dientes desde una edad temprana», dijo Sarwendah.

La participación de Sarwendah en actividades sociales y educación sanitaria no es nada nuevo. Es conocido como una figura pública que anima activamente a las personas a vivir de forma saludable y cuidar de sus familias. Su colaboración con la Clínica Berseri es una forma concreta de ese compromiso.

Centrarse en servicios aptos para familias

Con el lema «Sonrisa Saludable, Sonrisa Radiante», esta clínica brinda diversos servicios que van desde tratamientos generales como raspado, empastes dentales, hasta tratamientos estéticos como carillas, alineadores y spa dental.

Aparte de eso, Berseri Clinic también ofrece salas de tratamiento adaptadas a los niños con médicos pacientes y comunicativos, para que la primera visita de su hijo al dentista sea una experiencia agradable.

«Una sonrisa saludable es el comienzo de la salud corporal general. Queremos ayudar a los indonesios a mantener sus sonrisas saludables y seguras», dijo el Dr. Ika Yani, persona a cargo de la sucursal de Bendungan Hilir de la Clínica Berseri.