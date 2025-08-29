Sarmuji asegura que el legislador de Golkar comprenda el presupuesto político limpio y transparente

Yakarta, Viva – Fiesta Golkar Teniendo en cuenta los miembros de la actualización y las actividades de orientación técnica (BIMTEK) de la facción Provincial y Regency/City DPRD en 2025, que tendrá lugar en tres olas en el Pullman Hotel Yakarta Central Park, West Yakarta, a mediados de septiembre de 2025.

Leer también: PP Muhammadiyah: los funcionarios estatales deben ser más sensibles a las aspiraciones de la gente



La actividad lleva el tema «aumentar la profesión de los miembros de la facción del Partido Golkar para llevar a cabo sus roles, deberes y funciones».

Secretario General (Secretario General) del Partido Golkar, Muhammad Sarmuki afirmó que la actualización y Bimtek no eran solo actividades de rutina, sino los pasos estratégicos de la parte para fortalecer la capacidad de los cuadros en la legislativa regional.

Leer también: Idrus Marham le pidió a Hendropriyono que abriera la demostración de titiriteros en el DPR: por los intereses de la nación





Presidente del Golkar DPP, Bahlil Lahadalia junto con un grupo de Palacio Sambangi Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Sarmuji también quería garantizar que los legisladores de Golkar entendieran la dirección del liderazgo del presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Leer también: Dirección de respuesta de la política energética 2026, DPR revela la importancia de los nuevos mecanismos de 3 kg de subsidios de GLP para la electricidad de la aldea



«This upgrading and technical guidance is not just a routine activity, but it is a strategic step for the Golkar Party to strengthen the capacity of cadres in the regional legislative. We want all DPRD members from the Golkar Party to understand the direction and priority of national development under the leadership of President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka,» Sarmuji told reporters at a press conference at the Golkar Party DPP, West Yakarta, 29 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en que los miembros de DPRD son la cabeza de lanza que entra en contacto con las personas directamente. Por lo tanto, aumentar la capacidad técnica y la comprensión político Es una necesidad para que el programa de trabajo del gobierno central pueda ejecutarse simultáneamente y en el objetivo.

«El programa de trabajo del Gobierno Central debe recibir el apoyo total de las regiones. Los miembros de DPRD son el principal enlace entre las aspiraciones de la gente y las políticas gubernamentales», continuó.

Sarmuji también destacó las protestas en varias regiones debido al aumento de los edificios terrestres y rurales y urbanos (PBB-P2), que van desde Pati, Bone, Cirebon, Jombang, Banyuwangi.

«La ola de manifestaciones relacionadas con el aumento de PBB-P2 debe ser una lección importante para las cabezas regionales y los miembros de DPRD. Las políticas fiscales que entran directamente en contacto con las personas exigen una alta sensibilidad y soluciones creatividad», enfatizó.

Agregó que esta actualización sería un espacio de aprendizaje para que los miembros del Golkar DPRD fueran más sensibles y capaces de proporcionar información constructiva en la formulación de políticas.

No solo eso, Golkar también destacó al gobierno que planea reducir TKD al 24.7 por ciento en 2026. Según Sarmuji, los miembros de DPRD deben estar preparados para anticipar el impacto de esta política.

«Como la cabeza de la política presupuestoLos miembros de DPRD deben asegurarse de que la disminución en TKD no reduzca la calidad de los servicios públicos y no amplíe las brechas de desarrollo «, dijo.



Presidente del Partido de Golkar, Bahlil Lahadalia en la oficina DPP de la fiesta de Golkar, West Yakarta, sábado 28 de junio de 2025

Golkar, dijo, cree que la sinergia de los centros y la creatividad de financiación alternativa mantendrá la agenda del gobierno de Prabowo-Gibran.

Sarmuji enfatizó que el compromiso de Golkar de traer una política de presupuesto limpio y se puso del lado de la gente.

«El Partido Golkar se compromete a presentar una limpieza, transparente y a favor de los intereses del pueblo. A través de este Bimtek, nos aseguramos de que los miembros de Golkar DPRD tengan habilidades técnicas adecuadas, así como una comprensión política adecuada», dijo Sarmuji.

Hizo hincapié en la dirección principal era garantizar la agenda del gobierno de Prabowo -Bibran en el alivio de la pobreza, el desarrollo equitativo y la creación de empleo continuó.