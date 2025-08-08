Sarifah pide un problema en blanco de Starlink Access

Yakarta, Viva – Discurso para prohibir el uso de servicios satelitales Enlace de estrellas en Indonesia por el Ministerio de Comunicación y Digital (Kivigentemente) reap polémica.

Respondiendo a esto, miembro de la Comisión I RPD RI Sarifah Ainun Jariyah, destacó la importancia de un enfoque holístico en la respuesta a los desarrollos tecnológicos, especialmente para responder desafíos de acceso Internet En las áreas más externas y desfavorecidas (3T).

El legislador de la facción PDI -P confirmó que los avances tecnológicos como Starlink deberían verse como una oportunidad, no como una amenaza.

«Starlink está realmente aquí para responder al problema lugar en blanco En áreas que son difíciles de alcanzar la infraestructura de telecomunicaciones convencional. Incluso cerca de Yakarta, todavía hay muchas áreas que no han estado bien cubiertas «, dijo Sarifah en su declaración, el viernes 8 de agosto de 2025.

Datalake Indonesia es el socio oficial de Starlink en Indonesia.

Cuestionó la política de prohibir el uso de Starlink en vehículos, mientras que el gobierno no ha proporcionado alternativas adecuadas.

«Si desea prohibir, desde el comienzo de Starlink ingresa a Indonesia. Pero siempre que no hemos podido proporcionar una mejor solución, en realidad no dificulta a las personas que necesitan acceso a Internet», dijo.

Sarifah reconoció que Starlink no era un servicio barato y que solo un puñado de personas indonesias podía usarlo. Sin embargo, enfatizó que su presencia era crucial para el área 3T que era difícil llegar a una conexión ordinaria a Internet.

Desde el aspecto del desarrollo económico regional, los inversores y profesionales que desean realizar actividades en las regiones ciertamente requieren un buen acceso a Internet. Con esta prohibición, indirectamente ciertamente tendrá un impacto en el desarrollo económico en la región.

«Imagine un área a la que solo se puede acceder por días por tierra o mar. Sin Internet, ¿cómo pueden conectarse con la educación, la salud y la economía digital?» dijo Sarifah.

Por lo tanto, Sarifah le pidió al gobierno que no prohíba solo, sino que proporcione claridad de los requisitos previos regulatorios y soluciones concretas para áreas que aún son puntos en blanco.

«Si Internet está distribuido y asequible uniformemente, las personas definitivamente no dependerán de Starlink. Pero siempre que no haya mejores alternativas, la prohibición es precisamente contraproducente», explicó.

Como miembro de la Comisión I de la Cámara de Representantes I, Sarifah alentó al Ministerio de Komdigi, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones de Indonesia (BRTI) y los operadores de telecomunicaciones a acelerar el desarrollo de la infraestructura digital en la región 3T.

«No podemos confiar únicamente en una tecnología. Necesitamos colaboración entre satélites, fibra óptica y redes celulares para garantizar un acceso equitativo a Internet», dijo.

También le pidió al gobierno que fuera transparente al tomar políticas relacionadas con Starlink, incluida la consideración de aspectos de la seguridad y los impactos sociales.

«Las regulaciones deben ser claras, no debe ser medias medidas. Si Starlink está permitido con ciertas condiciones, entonces se debe cumplir la condición. Si está prohibido, debe haber una alternativa que esté lista para reemplazar», dijo.

Sarifah afirmó que el parlamento indonesio a través de la comisión continuaré supervisando las telecomunicaciones y las políticas digitales, asegurando que no haya una política que realmente obstaculice los avances tecnológicos y abandone a las personas en áreas desfavorecidas.

«Alentaremos el diálogo entre el gobierno, el sector privado y la comunidad a encontrar las mejores soluciones. La tecnología debe ser una herramienta de equidad, en lugar de ampliar la brecha», concluyó.