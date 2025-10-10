Sarah Snook lidera la búsqueda de su hijo desaparecido

Peacock ha lanzado el avance oficial y las primeras imágenes de sara snook-serie dirigida “Toda su culpa”, que se estrenará el 6 de noviembre.

Basada en la novela homónima de Andrea Mara, la historia sigue a una madre cuya vida se desmorona cuando su pequeño hijo desaparece. El elenco también incluye a Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud y Kartiah Vergara.

El lema oficial de la serie dice: «Marissa Irvine (Snook) llega al número 14 de Arthur Avenue, esperando recoger a su pequeño hijo Milo (McCloud) de su primera cita para jugar con un niño en su nueva escuela. Pero la mujer que abre la puerta no es una madre que ella reconozca. No es la niñera. No tiene a Milo. Y así comienza la peor pesadilla de todo padre».

“All Her Fault” es el primer papel principal de Snook en televisión desde el final de “Succession”, por el que obtuvo un Emmy y dos Globos de Oro por su interpretación de Shiv Roy en el drama de HBO. Sus otros créditos televisivos incluyen “The Beautiful Lie”, “Black Mirror”, “The Secret River”, “Soulmates” y “All Saints”. En cine, ha protagonizado películas como “Steve Jobs”, “Piezas de una mujer”, “Predestinación” y “El castillo de cristal”.

Megan Gallagher está adaptando el libro a la pantalla y se desempeña como escritora, creadora y productora ejecutiva. Además de protagonizar, Snook produce junto con Nigel Marchant, Gareth Neame y Joanna Strevens para Carnival Films (“The Day of the Jackal”, “Lockerbie: A Search for Truth”, “Downton Abbey”), Minkie Spiro, Christine Sacani y Jennifer Gabler Rawlings.

Spiro (“3 Body Problem”, “Downton Abbey”, “Dead to Me”) también dirige los primeros episodios, incluidos otros, junto a Kate Dennis. Terry Gould es productor mientras que Mara es productora asociada.

Carnival Films produce el programa para Universal International Studios y lo distribuye NBCUniversal Global TV Distribution.

Mira el avance y las primeras imágenes de “All Her Fault” a continuación.

Sarah Enticknap/PAVO REAL