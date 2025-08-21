Sarah Silverman en los chistes de muerte de los padres en ‘Postmortem’

En su reciente gira «Postmortem» y Netflix Special, Sarah Silverman Tomó un desvío de su humor característico sin restricciones y se zambulló en un territorio más personal y conmovedor, abriéndose sobre la muerte de su padre y su madrastra, nueve días de diferencia. Las risas todavía estaban allí (esta es Sarah Silverman, después de todo), pero vinieron envueltos en algo sincero y dejaron al público riéndose a través de sus lágrimas.

Nominado para dos Emmys de horario estelar, Variety Special y Writing, «Postmortem» se centra principalmente en el padre de Silverman, conocido por los amigos cariñosamente como Schleppy. A través de las sonrisas, ella cuenta historias sobre él y su madrastra, Janice, sobre sus vidas cuando estaban sanos y sobre sus últimos días, compartiendo cuán divertidos fueron.

«Es tan extraño, ya sabes, porque ahora no tengo padres», dice en el especial. «Y no hay edad en la que estés listo para no tener padres».

Mirando hacia atrás en esas primeras actuaciones, admite que fueron duros, incluso drenadores. Cada noche se sentía como una subida emocional cuesta arriba, y se encontraba temiendo ir al escenario. La tristeza todavía era demasiado fresca y la revisión frente a una audiencia se sintió más dolorosa que liberadora. El equilibrio aún no estaba allí: el material se inclinaba pesado, con no suficientes líneas de perforación afiladas para levantar el peso. Todavía estaba crudo, y estaba demasiado profunda en el dolor para encontrar mucha ligereza.

«A medida que avanzaba la gira y se formaba una distancia: cuando finalmente tuve una perspectiva desde el exterior de todo, en lugar de sentirme todavía ‘en’, ¿sabes? «Ahora se sentía como una celebración en la que no podía esperar para salir y contarle a la multitud sobre estas personas que conocía tan bien, que también me conocían, el verdadero yo, el placentero, el tonto, el niño paralizado de los ataques de pánico».

Sus padres pueden desaparecer, pero dar forma al programa a un homenaje al humor que sin duda heredó se convirtió en su propio tipo de curación. El verdadero avance llegó cuando la audiencia dejó de sentir lástima por ella y, en cambio, comenzó a enamorarse de sus padres. Ese cambio convirtió el programa en un homenaje, uno que era profundamente personal y, dice ella, se sintió «extremadamente catártico».

«Postmortem» muestra la maduración de Silverman como intérprete, que según ella se siente como una progresión natural para ella. «Todavía soy agresivamente tonto, tonto y escatológico, pero la proporción de eso para el comediante adulto se ha reducido un poco, porcentual», explica. «Comencé a decir casi exclusivamente cosas que no quise decir, lo opuesto a lo que quise decir, donde esas cosas solían ser toda la comida. Ahora es solo sazonar o postre en algo más auténtico. O al menos auténtico para mí ahora».

La comedia ha cambiado mucho en los últimos años con las redes sociales y cancela la cultura debido a las sensibilidades elevadas. En el futuro, Silverman está entusiasmado con quién y qué ve en el espacio de la comedia.

«Hay tantas voces cómicas emocionantes e inspiradoras en este momento: nuevas perspectivas y un poco de absurdo profundamente significativo», dice ella. «En una época en que todo lo que nos rodea va a la mierda, donde tantas personas en el poder no tienen corazón, cerebro o empatía, ser un comediante es una especie de balsa salvavidas. Los cómics se convierten en cómics porque todos tuvimos que sobrevivir a la infancia. Ahora necesitamos sobrevivir nuevamente en una escala más macro. Y ayudar a aquellos dentro del sonido de nuestras voces hacen lo mismo».