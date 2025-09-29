Sarah Sherman establece especial de comedia de comedia en HBO

Sarah Sherman Ha establecido su especial de comedia en HBO.

Titulada después de su vulgar alter ego, «Sarah Scrirm: Live + in the Flesh» se estrenará en la red de cable y HBO Max en diciembre.

En The Special, la estrella de «Saturday Night Live» «arranca la camisa de fuerza, desatando una hora supera de fluidos corporales, confesionales abiertos y chistes que dejarán marcas de skid en su alma», según HBO.

Tómelo de Sherman, que advierte: «Palabra a los sabios, no mires mientras comes».

El sábado, Sherman iniciará su quinta temporada en «SNL», donde es conocida por sus bocetos poco convencionales y apariciones en «Weekend Update». En 2023, apareció en «You Are So’s So So So So So So So So So So So So So So So So So So So’s Bat Mitzvah», y está ambientada en la próxima película de Netflix producida por Sandler «Partimas de cuarto». Abrió para Sandler en Madison Square Garden a principios de este mes, y es conocida por su popular show en vivo «Helltrap Nightmare».

«Si un especial podría sentirse como conectarse directamente a un cable en vivo, ¡definitivamente es todo!

«Sarah Squirr: Live + in the Flesh» es producida por Sherman junto con el showrunner «SNL» Lorne Michaels, Hilary Marx y Taylor Segal para el video de Broadway; Ronald Bronstein, Eli Bush y Josh Safdie para Central; Matthew Vaughan para Rotten Science; y Jack Bensinger. The Special está dirigido por Cody Critcheloe, conocido por su proyecto musical Ssion.