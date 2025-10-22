Sarah Schweitzman nombrada codirectora de CAA Media Finance

Sarah Schweitzman ha sido nombrada codirectora de CAA Finanzas de medios.

El agente de ventas dirigirá el departamento junto con el veterano Roeg Sutherland, supervisando el empaquetado y la representación de películas, televisión y contenido digital financiados de forma independiente.

Schweitzman comenzó su carrera como asistente en CAA antes de irse a trabajar para la productora del cineasta Alex Kurtzman, Secret Hideout. Más tarde consiguió puestos ejecutivos a los 21 años.calle Century Fox y Vendôme Pictures, donde trabajó en varias películas, incluidas “Source Code”, “Kingsman: The Secret Service”, “Spy”, “The Greatest Showman” y más.

Regresó a la agencia en 2017. En el departamento de financiación de medios, ayudó a los cineastas a conseguir acuerdos de financiación y distribución. Algunos de sus clientes incluyen a Nadine Labaki, Jennifer Kent, Pamela Adlon, Rebecca Zlotowski, Ladj Ly, Karim Aïnouz y TeaTime Pictures de Dakota Johnson. Desempeñó papeles en las ventas y financiación de películas recientes notables como «Bugonia», «Conclave», «Hit Man», «Coda», «My Old Ass», «Challengers», «The Holdovers», «The Last Showgirl» y «May Dec».

En un anuncio oficial, Sutherland dijo: «Sarah y yo hemos trabajado juntas en diversas capacidades a lo largo de los años. Ella es brillante y tiene un gusto impecable. Siempre he admirado su creatividad y su feroz defensa del artista. Cuando se unió a nosotros hace casi una década, encajó perfectamente e inmediatamente se convirtió en un miembro esencial de nuestro equipo CAA. No podría estar más orgulloso ni más emocionado de verla asumir este nuevo rol».

El ascenso de Schweitzman se produce cuando ella y el antiguo colega de Sutherland, Ben Kramer, dejaron CAA este año para pilotear una nueva división de distribución en el pilar independiente Black Bear.