Sarah Paulson sobre cineastas más jóvenes en Tribeca Chanel a través de su lente

Aunque oficialmente se cae en la ciudad de Nueva York, es un día de verano templado el jueves por la noche, ya que algunas de las mujeres más fuertes de Hollywood se reúnen en la azotea del ático del Hotel Greenwich en Tribeca para brindar a los ganadores del Programa de cineasta para mujeres Tribeca y Chanel.

La multitud, compuesta casi por completo de mujeres, se derrama en el patio como jurados Sarah Paulson, Meghann FahyKaitlyn Dever, Allison Janney, Payal Kapadia, Issa Rae y Jenny Slate anuncian a los ganadores del Gran Premio de este año: Karishma Dev Dube y MG Evangelista para «Strangers», un cortometraje sobre dos tímidos recién casados ​​que navegan torpemente la intimidad en los primeros días de su matrimonio arreglado.

Durante los últimos tres días, Dube y Evangelista estuvieron entre un grupo selecto de cineastas para participar en talleres intensivos, sesiones de desarrollo de guiones individuales y conversaciones íntimas como parte de su programa de tutoría de su lente. Como ganadores, recibirán financiamiento completo para producir su cortometraje con el apoyo de Tribeca Studios.

Para Paulson, la belleza de trabajar a través de los proyectos de estos cineastas más jóvenes fue su distancia de los componentes comerciales que a menudo pueden mitigar la libertad creativa. «Me inspiré porque me golpeé en la cara con la pureza de mi interés original en el medio en primer lugar», dice Paulson Variedad. «Puede encontrarse en este tren de búsqueda de aceptación artística y también sumergirse en algo que realmente le importa, pero mezclado con los componentes comerciales de la vida que necesita vivir para ganarse la vida. Y algunas de estas cosas se opusen diametralmente».

«Pero de alguna manera», continúa, «estás teniendo este momento con todos estos jóvenes cineastas al comienzo de su carrera y sus vidas, donde son tan puras con ideas, confianza y curiosidad y exploración y sin sentir el tipo de límites y restricciones de la película comercial. Era tan potente y poderoso».

Está claro al hablar con Paulson, junto con su compañero miembro del jurado Fahy y los mismos ganadores del gran premio, que el programa fue una experiencia mutuamente beneficiosa. «La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a estar del otro lado, así que estar sentado en el sofá, al otro lado de la mesa, era algo que sentimos que todos estábamos muy conscientes», dice Fahy. «Seguimos recibiendo comentarios sobre lo felices que estaban todos de que les estuviéramos sonriendo, pero creo que es porque todos realmente creemos lo que se siente caminar en una habitación, tratando de lograr algo y sentirnos realmente nerviosos y enfrentarse a algo que no te hace sentir súper cómodo».

Mientras que los jóvenes cineastas al otro lado de la mesa recibieron notas de guiones y consejos profesionales, los jurados veteranos fueron dotados de esperanza de una generación más joven, quien, a pesar de enfrentar desafíos aparentemente insuperables en una economía e industria en constante evolución, todavía están apareciendo para crear su arte.

Paulson dice: «Saben lo que está sucediendo con la IA. Saben lo que está sucediendo dentro del sistema de estudio. Saben lo difícil que es hacer una película y, sin embargo, aquí están con sus ideas, y están llenos de ellos. luz.»

A continuación, Paulson habla con Variedad Acerca del programa A través de su lente, encontrar inspiración en la próxima generación de cineastas y cómo está encontrando la esperanza en el momento político sin precedentes de hoy:

En primer lugar, ¿cómo estuvo tu noche de Emmy?

Todos esos ganadores fueron para mí, como una comunicación de personas que prestaron atención, no solo marcan casillas, sino que se basan en un trabajo gratificante basado en [real talent]. Fue una gran noche, discursos inspiradores y una gran noche para mujeres y actuaciones de personas mayores de 40 años, y tal vez será una gran prisa y una afluencia de historias de personas de 40 y 50 años, lo cual es genial para mí.

Hubo muchas personas que ganaron que merecían ganar, ¿verdad? Hubo un par de personas que pensé que deberían haber ganado, que no ganaron. Entonces, mi argumento es que el valor de ese trabajo se hizo muy importante, valioso o digno porque no fue coronado con la estatua? Y en mi mente, la respuesta es no. Esa persona cuyo trabajo admiro no disminuye a la luz de la victoria de esa otra persona.

¿Qué tipos de historias te gustaría ver más en cine y televisión?

Me encanta un buen drama de fregadero de cocina. Siento que hubo un momento en que miro hacia atrás en estas películas que se hicieron en los años 70 y los años 80 como «Alice ya no vive aquí» o «una mujer bajo la influencia» o «noche de apertura» o incluso «postales desde el borde», estas películas que se hicieron sobre relaciones personales y relaciones interpersonales. No hubo un evento o una explosión, o el mundo está llegando a su fin o la lava está en todas partes en las calles de Manhattan. Se trataba de cómo las personas tratan entre sí y cómo haces que tu vida funcione. ¿Qué es una vida vivida? Hubo tanta exploración de eso en un momento diferente en el cine, y ya no parece haber tanto espacio para eso. O si sucede, sucede más en la televisión, lo cual es genial porque es un lugar maravilloso para trabajar también.

Siento que estamos viendo mucho más en los libros. ¿Hay algún libro que te encantaría ver adaptado?

Me pregunto si «Intermezzo» [by Sally Rooney] se convertirá en una película. Me encantó ese libro de una manera que era realmente antinatural. Estaba poseído por ese libro, realmente me poseía.

Además, «The Heaven and Earth Grocery Store» [by James McBride]Lo cual es un libro increíble y creo que se convertirá en una película, pero no creo que lo hayan escrito todavía. Pero maldita sea, ese era un libro que amaba. Realmente he estado leyendo mucho ahora porque se siente como un lugar maravilloso para vivir dentro. Aunque, escapar no es el modo en el que deberíamos estar viviendo. Me pregunto si deberíamos estar viviendo en el modo de estar muy despierto y presente.

¿Qué significa estar presente para ti en este momento político?

Son solo conversaciones que estoy teniendo con mis amigos, que son lo mismo que estoy seguro de las conversaciones que estás teniendo con tus amigos. Como, ¿qué hacemos? ¿Necesita haber una revolución? ¿Necesitamos entrar en la calle de una manera que no estamos en las calles? Cuando miras en los restaurantes y estás en Manhattan y la gente solo está comiendo sus cenas y caminando y viviendo sus vidas … No sé cuál es la alternativa.

Cambiando a través de su lente, está claro que fue una experiencia tan especial para todos los involucrados, y mutuamente beneficioso tanto para los aprendices como para los jurados.

Seguí diciéndolos a todos antes de que entraran a la habitación con el jurado, y yo dije que Cada uno de ellos, y puedo garantizarle esto, a todos les preocupa que no tengan suficiente para ofrecerle en el momento. Están preocupados de no decir lo correcto. Les preocupa que no le otorgan el premio a quien sea, que alguien se vaya a decepcionar. Y se preocuparán de que no tengan suficiente para conocerlos en la mesa. Todo el mundo está preocupado. Todos tienen síndrome de impostor, sin importar en qué nivel se encuentre. Y creo que solo para tratar de estabilizar la ansiedad de que de alguna manera alguien era superior a otro.

¿Qué te llamó la atención sobre los guiones que viste?

La belleza de esto era que nadie estaba pensando en eso como, ¿Alguien va a comprar esto y hacer esto? Les gustaría ganar la competencia, por supuesto. Pero quieren hacerlo, se trata de eso más que cualquier otra cosa. Todos tenían una voz singular total de la persona que la estaba haciendo. No se diluyó ni se hizo fácilmente digerible.

Ninguna de las preguntas que tenía [for them] involucró cualquier cosa sobre, como, ¿Cómo hago esto más accesible o cómo encuentro el momento de una oportunidad comercial? No se trataba de eso en absoluto. Les pregunté: «Si el guión aterrizó en tu escritorio, ¿qué te haría querer ser parte de él?»