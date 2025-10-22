Sarah Michelle Gellar habla sobre interpretar a Buffy nuevamente en el reinicio de Vampire Slayer

Sara Michelle Gellar admite que «nunca pensó» que volvería a interpretar a Buffy.

Ella desempeñó el papel principal en la exitosa serie de televisión «Buffy la cazavampiros”Durante siete temporadas antes de que terminara el programa en 2003.

“Nunca había visto un lugar así, así que definitivamente me pareció muy surrealista”, me dijo Gellar el martes por la noche en la fiesta Neiman Marcus Celebrates 2025 Fantasy Gifts en el Bar Marmont de Los Ángeles. «Pero es por eso que nunca dices nunca, y estoy seguro de que dije ‘nunca’ muchas veces y he aprendido la lección porque estoy seguro de que algún día volverás y encontrarás todas las veces que dije: ‘No, nunca. Soy demasiado mayor. Será Buffy con un andador'».

Titulado oficialmente «Buffy, la cazavampiros: New Sunnydale», el reinicio de hulu recientemente envolvió su episodio piloto. Ryan Kiera Armstrong protagoniza como un nuevo asesino con Gellar apareciendo en un papel recurrente como Buffy.

Gellar dijo que fue la directora y productora ejecutiva del reinicio, Chloé Zhao, quien la convenció de repetir el personaje icónico. «Chloe tuvo esta idea en un mundo y la pasión con la que habló tanto de su idea como del programa me hizo darme cuenta de que ahora más que nunca necesitamos creer en esos héroes», explicó Gellar. «Son tiempos difíciles para todos en este momento, y creo que la gente se siente más aislada y más sola y vivimos en una sociedad increíblemente digital. Pero en última instancia, cuanto más y más conectados tecnológicamente estamos, más desconectados nos volvemos y, por lo tanto, encontramos una familia y esos verdaderos momentos se vuelven cada vez más importantes».

Gellar también dijo que los espectadores no tienen que ver la serie original para entender el reinicio.

“Este es un espectáculo que definitivamente atenderá a los [original fans]. Siempre habrá huevos de Pascua porque había huevos de Pascua en el original… pero también queremos presentárselo a las personas que tal vez no hayan visto el programa».

“Buffy, la cazavampiros” se originó como una película de 1992 protagonizada por Kristy Swanson en el papel principal. Joss Whedon escribió la película con Fran Kuzui dirigiendo. Cinco años después, la versión en serie protagonizada por Gellar debutó en The WB. Se transmitiría por The WB durante sus primeras cinco temporadas antes de transmitir sus dos últimas temporadas por UPN. El reparto también incluía a Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green y James Marsters, entre otros.

Nora Zuckerman y Lila Zuckerman escribieron el nuevo piloto.

En agosto, Gellar publicó un vídeo en las redes sociales que los mostraba a ella y a Armstrong. entrenando juntos en un gimnasio con la leyenda: «Guerrero 1 y 2 No sudamos… brillamos».