Sarah McLachlan cita ‘libertad de expresión’ para cancelar canciones ‘Lilith Fair’

En el estreno de Los Ángeles de «Lilith Fair: Construir un misterio – La historia no contada «, cantante Sarah McLachlan Se disculpó con la multitud por haber cancelado las actuaciones que se habían programado para seguir la proyección, diciendo que habían sido rechazadas «en solidaridad en apoyo de la libertad de expresión». Sus comentarios aludieron al Jimmy Kimmel Situación en bordado Disneycuyo streamer de Hulu lleva exclusivamente el documental producido por noticias de ABC.

«Sé que esperas una actuación esta noche, y estoy muy agradecido con todos ustedes por venir», dijo McLachlan, presentando la película en el Teatro Ford de Los Ángeles. «Pido disculpas si esto es decepcionante, pero colectivamente hemos decidido no actuar, sino en solidaridad en apoyo de la libertad de expresión».

La cancelación de las actuaciones de McLachlan (cofundada del Lilith Fair Festival) y Jewel siguió la alfombra roja para el estreno de Los Ángeles. El Bow para la película tuvo la mala fortuna para estar programada durante solo unos días después de que ABC detuvo la producción de «Jimmy Kimmel Live!» Después de los comentarios del anfitrión a estela, el tiroteo fatal de Charlie Kirk, desencadenando una tormenta de fuego de Hollywood.

«Es un regalo para mí y es un regalo para que todos lo veamos», dijo McLachlan. «He lidiado con estar aquí esta noche y sobre qué decir sobre la situación actual que todos enfrentamos: la marcada contracción con los muchos avances que hemos hecho, viendo la insidiosa erosión de los derechos de las mujeres, de trans y raros, los derechos de la libertad de la libertad. Cree con la amabilidad y la empatía, porque en última instancia estamos todos juntos en esto «.

Anteriormente, se había enviado un correo electrónico a los miembros asistentes de la prensa que decía: «Tenga en cuenta que este evento ya no organizará una alfombra roja. Apreciamos su disposición a asistir y disculparse por cualquier inconveniente que esto pueda causar».

La película tuvo su estreno global en circunstancias menos controvertidas a principios de este mes en el Festival Internacional de Cine de Toronto.