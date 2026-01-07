Sarah Jessica Parker sobre Más sexo en Nueva York, Hocus Pocus 3, Family Stone 2

Sara Jessica Parker ya no dice que no”Sexo y la ciudad”, pero no parece que vaya a retomar a Carrie Bradshaw en el corto plazo.

SJP me dijo el martes en la gala Golden Eve en Beverly Hills que está dispuesta a retomar su querido personaje obsesionado con la moda, pero que todo depende de una persona y sólo de una persona: el creador de “SATC”, Michael Patrick King.

«Escucho muchas ideas muy originales, todas hermosas y bien intencionadas y, a menudo, muy inteligentes, pero lo único que realmente importa es lo que entusiasma a Michael Patrick King y en este momento simplemente no está pensando en eso», dijo Parker.

Parker hizo una rara aparición en la costa oeste para ser honrado en la cena estrellada de los Globos de Oro y en la ceremonia de premiación con el Premio Carol Burnett. Ella llegó a la alfombra con su esposo Matthew Broderick y su hijo actor James Wilkie Broderick antes de reunirse con los coprotagonistas de “SATC” Kristen Davis, Evan Handler y David Eigenberg.

Parker también ofreció una actualización sobre la tan esperada tercera entrega de “Hocus Pocus» Franquicia. «Están trabajando en ello», dijo Parker. «Donde mejor [Midler] va, voy. Bette es como una niña de 13 años con una bicicleta nueva. Ella dice: ‘Tengo ruedas, viajemos’”.

Y luego están los esfuerzos en curso para hacer una secuela de «La piedra familiar”, coprotagonizada por la fallecida Diane Keaton.

«Estoy muy emocionado… pero es un dilema bastante agridulce dada la pérdida de Diane Keaton», dijo Parker. «Pero era un grupo de actores muy especial y antes del fallecimiento de Diane hubo conversaciones con todos, así que espero que podamos hacerlo, lo más difícil son los horarios de todos».

Golden Eve también entregó el premio Cecil B. DeMille a Helen Mirren.

La velada fue filmada para un especial en horario estelar que se transmitirá el jueves 8 de enero a las 8 p. m. ET/PT en CBS y se transmitirá por Paramount+ en los EE. UU. La 83ª edición de los Globos de Oro se transmitirá el 11 de enero a las 5 p. m. PT/8 p. m. PT por CBS y se transmitirá por Paramount+ en los EE. UU.