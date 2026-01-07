Sarah Jessica Parker habla sobre interpretar nuevos roles a pesar de ganar menos dinero

Sara Jessica Parker puede ser la persona perfecta para recibir el Globos de Oro‘Premio Carol Burnett, a pesar de sentirse “no digno” de ese honor.

«Mi mamá y mi papá se conocieron haciendo una producción local de ‘Once Upon a Mattress’ en Atenas, Ohio. Él entró al teatro donde estaban audicionando, y ella estaba en el escenario, y nos dijo que pensaba que era la mujer más hermosa que había visto en su vida», dice Parker. “Y crecimos escuchando eso”.

Burnett hizo su debut en Broadway en “Once Upon a Mattress”, interpretando el papel de la princesa Winnifred, que le valió una nominación al Tony.

Pero la conexión no termina ahí; En 1996, cuando se revivió el espectáculo de Broadway, Parker asumió el papel de la princesa Winnifred, el papel de Burnett. Y el legendario comediante acudió al espectáculo.

«Era tan encantadora y amable», recuerda Parker. «Ella ha desempeñado un papel importante en mi vida. Por lo tanto, es un honor sinceramente profundo tratar de hacer lo correcto con este reconocimiento».

Mejor conocida por su papel de Carrie Bradshaw en “Sex and the City” y “And Just Like That…”, Parker se siente “privilegiada” por cada papel que ha interpretado, especialmente aquellos que le permiten estirar diferentes músculos.

«‘Square Pegs’ fue una experiencia realmente especial y, obviamente, un personaje maravillosamente diferente al de Carrie Bradshaw», dice sobre la comedia de CBS de 1982, que dirigió junto a Amy Linker. «He hecho muchas películas que siento como si fueran parte de mí aprendiendo e intentando ser mejor y mantenerme al día con las personas que me rodean que pensaba que eran artistas y artesanos espectaculares en muchos sentidos. Trabajar con Steve Martin me enseñó mucho sobre la comedia física, y hacer algunas películas con Bette Midler me enseñó a ser absurdo, amplio y maravillosamente ridículo: a dar un giro entusiasta a las cosas».

Como muchos que reciben un honor, Parker atribuye la mayor parte de su éxito a quienes la rodean, absorbiendo cada detalle de lo que los demás tienen para ofrecer y siempre dándolo al 100%.

“Es fantástico querer siempre ser bueno”, dice. «Se trata de preocuparse, después de tantos años, aunque sea agotador y a veces frustrante, que todavía te sientas tan afectado por lo que crees que no fue lo suficientemente bueno. Para mí, probablemente ha sido la mejor manera de funcionar como profesional».

En este punto de su carrera, está enfocada en asumir un nuevo desafío.

«Lo que no parece que ya haya dicho estas líneas o haya sido esa persona, o haya estado en esa ciudad, o haya usado ese par de zapatos. Es más fácil hacer lo que me resulta más familiar; a menudo es lo más lucrativo hacer eso. Pero es cada vez más el caso, lo que es menos satisfactorio y ciertamente no me exige lo suficiente», dice. «Creo que me corresponde, en este momento de mi vida y de mi carrera, intentar estar siempre aterrorizado, sentir siempre que es muy posible que no pueda hacerlo, que es muy posible que me despidan».

Si bien admite que no es divertido tener ese tipo de sentimientos de ansiedad, no hay emoción en asumir los mismos papeles repetidamente: «y digo que habiendo interpretado a alguien durante mucho tiempo, ella siempre estaba teniendo estas nuevas experiencias», dice Parker sobre Carrie, a quien interpretó en dos series de HBO y dos películas teatrales. «Siempre hubo muchas cosas inesperadas y sorprendentes, y se parecía mucho más a una vida humana con un latido adecuado».