Sara Bareilles habla a dúo con Brandi Carlile, ‘Salt Then Sour Then Sweet’

Sara Bareilles y Brandi Carlile han mezclado sus voces en algunas ocasiones en escenarios improvisados ​​o de conciertos, pero no para una grabación oficial hasta ahora. La ocasión que finalmente los unió fue “Ven a verme bajo la buena luz”, un documental de Apple que se publicará este fin de semana sobre el poeta. Andrea Gibson lidiar con enfermedades terminales. Ambos cantautores firmaron como productores ejecutivos mientras se hacía la película, y luego Bareilles se embarcó en un tema que adaptaría la poesía de Gibson a una canción, incorporando a Carlile como vocalista principal y coautora del tema que ella había comenzado. Su canción, “Salt Then Sour Then Sweet”, también debuta hoy en los servicios de transmisión.

El tema suena pesado, pero el tema principal resulta ser… para tomar prestada una frase… en realidad romántico: romántico sobre el amor y sobre la vida misma, contra algunas probabilidades obvias. En ese sentido, se inspira en la ligereza que se desprende de la interpretación que hace el documental de la relación de Gibson con su colega poeta Megan Falley, un fuerte hilo conductor de la película.

Bareilles cuenta Variedad cómo surgió la canción. «Sabes, estoy en una posición realmente hermosa y privilegiada para tener recursos que ayuden a crear arte que amo y en el que creo. Ya sea invirtiendo un poco de dinero en un espectáculo fuera de Broadway o esto, he estado haciendo más de eso, porque creo que apoyar el arte es realmente importante para la salud de la humanidad, solo para que suene demasiado grandioso. Pero el sí para mí fue que siento que vale la pena contar la historia de Andrea y Meg, y luego vi un poco de la La idea surgió de trabajar con esta poesía inacabada que Andrea había ido recopilando, porque querían poner un poema original al final de la película.

«Y luego fue como, bueno, me tienes a mí, tienes a Brandi Carlile; tal vez hay un mundo en el que hay una colaboración esperando ser descubierta. Y realmente sucedió súper rápido tan pronto como vi el primer corte de la película. Ya no es la toma final de la película, pero solía tener estas campanas de viento al final, y comencé a escribir una canción en el tono de esas campanas de viento, y estaba mirando estas páginas de hermosos versos. [of Gibson’s]…Había un poema de amor y entonces comencé a armar cosas. Se lo envié a Brandi, ella me dio algunos comentarios y estuvimos de un lado a otro. Y luego, en realidad, fue sólo cuestión de unos pocos días y todo estuvo hecho”.

Sobre trabajar con Carlile, Bareilles dice: «Ella es la más fácil. Es genial. Y con Brandi, el poder de su impulso es realmente útil. Le envié una especie de primer borrador y ella dijo: ‘Sí’. ella es una Síy eso me encanta de ella. Ella dice: ‘Sí, y este… Oh, ¿qué pasa si haces esto, o repites esto y luego lo intentas de nuevo? Siento que esto necesita…’ Soy una gran admiradora suya, como artista y luego también la conocí, las pocas veces que hemos hecho cosas juntas; realmente tengo mucha admiración y respeto por ella. Y ambos somos grandes admiradores de este proyecto, y creo que en cualquier momento puedes construir una colaboración basada en el apoyo de este otro tipo de tercera entidad… Sentí que nos estábamos uniendo por el bien mayor de esta película, así que fue una buena estrella del norte».

Bareilles conoció a Gibson y se involucró en el proyecto después de haber sido un fanático de su poesía y, casualmente, en Colorado al mismo tiempo que Gibson estaba haciendo una última presentación en vivo allí, capturada en la película.

«Toda la evolución de mi participación en esta película me ha parecido muy placentera y milagrosa», dice Bareilles. “La razón por la que estoy involucrado es porque casualmente estaba en Colorado cuando Andrea actuaba allí, en esos shows finales, y me encontré con Glennon (Doyle) y Abby (Wambach) allí, y compartimos nuestro amor por el trabajo de Andrea, mientras todos estábamos en lugares muy tiernos personalmente.

«Conocí el trabajo de Andrea en Instagram; ya sabes, la bendición y la maldición que es Instagram. Eran todos esos videos que compartían, y me conmovió mucho su generosidad y coraje al compartir algo tan íntimo y con tanta ligereza. Creo que uno de los superpoderes de Andrea es su capacidad de sostener la materia oscura con tanta luz y amor real, como un amor devocional por la vida. Hay mucha sabiduría realmente increíble en su perspectiva. Y lo sé También fue difícil para ellos (ya sabes, estuvieron en un viaje oscuro durante mucho tiempo), así que cuando pienso en el contexto de estos tiempos en los que estamos, se siente como un verdadero rayo de esperanza que alguien pueda obtener cosas buenas de lugares difíciles.

«Ver a alguien como Andrea estar en el precipicio mortal y sostenerlo con tanta gracia… Son un maestro hermoso. Así es como yo los veo. Y como con cualquier cosa con tus maestros de meditación, o si eres una persona de fe, tus diáconos o tus sacerdotes o quien sea, los chamanes de nuestro mundo que nos ayudan a traducir nuestro dolor en gracia, en realidad, así es como los tengo en mi mente».

En la elaboración real de la canción, «estructuralmente, en realidad fue bastante intuitivo», dice. «Quiero decir, creo que Andrea como poeta es bastante musical. Así que estaba buscando cosas donde hubiera una rima interna o lo que sea, y luego, por supuesto, agregué algunas cosas intersticiales para ayudar a unir un poco la canción. Pero fue bastante intuitivo. No fue un trabajo pesado cambiar de forma».

Cuando la película se estrenó en Sundance y la canción se presentó por primera vez, «Fue muy tierno. No sé si tal vez la habíamos enviado antes. Pero la primera vez que la escucharon en vivo, la estaba cantando en la gala de bienvenida en Sundance. Y no se sentían muy bien, y el viaje había sido duro, pero vinieron. No olvidaré esa sensación de poder interpretar la canción para ellos. Se siente un poco como un truco de magia ver a alguien convertir algo que tú convertiste en algo. Además, tuve la experiencia de ver a alguien coreografiar un baile de una canción mía y decir: ‘Oh, no sabía que eso estaba ahí’, ¿sabes? Así que es un sentimiento realmente hermoso compartir esa transformación, y estaban muy cariñosos y entusiasmados con la colaboración.

“Andrea sabía que esta película iba a contener mucho material pesado, pero es entonces divertido. Ves esta película y Andrea está histérica, histéricamente divertida, al igual que Meg. Así que te estás riendo mucho y es simplemente una película alegre y que afirma la vida y que además trata sobre el cáncer. es solo el ambos Sobre todo, que es algo que puede ser alegre y devastador al mismo tiempo, que creo que es tan humano y tan real. Y Andrea no quería dejar a la gente con una especie de canción dolorosa y con el corazón roto. Querían una canción de amor para Meg y eso es lo que escribimos.

Una de las líneas favoritas de Bareilles en la canción, que proviene de Gibson, es «El dolor es un atajo hacia la verdad». «Me encanta. Es tan real… He estado pasando por muchas pérdidas estos últimos años. Ya sabes, un par de amigos fallecieron, y fue mi primera experiencia como adulto con una especie de dolor devastador. Tengo un nuevo disco que saldrá a principios del próximo año, y todo el disco trata básicamente sobre el dolor. Es todo lo que he estado sintiendo desde la pandemia, más o menos. Pero es tan sincero; es tan tierno. Te abre de esta manera. Eso creo que es realmente importante y útil, en última instancia, si puedes soportar lo difícil que tiene”.

