Saquon Barkley en agua caliente con la NFL para acciones en Chiefs Game

La NFL está bajando con fuerza sobre el corredor de Filadelfia Eagles, Saquon Barkley, después de un controvertido incidente contra el Jefes de Kansas City.

La liga anunció el sábado que el corredor All-Pro había recibido una multa considerable por un golpe que entregó en el juego. La propia NFL también recibió algunas críticas por resaltar la obra en las redes sociales, solo para que Barkley le dio una multa a Barkley.

NFL toma una decisión sobre el castigo de Saquon Barkley

La NFL anunció que Barkley recibió una multa de $ 46,371 por una aspereza innecesaria y un uso inadecuado del casco para una obra de teatro donde colisionó con fuerza con el esquinero de los Jefes, Chamarri Conner. Barkley pareció golpear la facma de Face de Conner con la corona de su casco, el tipo de golpe que la liga ha estado tomando medidas enérgicas en los últimos años.

Barkley no había sido marcado en la obra, y la NFL incluso presentó el éxito en su X Cuenta.

«Saquon corrió a través de él ”, decía la leyenda.

Barkley no fue marcado en la jugada, y los Eagles ganaron el juego para enviar a los Chiefs a 0-2. Como Jacob CaneMaker de USA Today anotado, el libro de reglas de la liga permite multas incluso cuando

«Las infracciones de los jugadores pueden llamar la atención de la liga de varias maneras», dice el libro de reglas de la liga. «La liga puede responder a la llamada de un funcionario durante un juego o a una jugada específica que un equipo presenta para su revisión. El departamento de oficiación de la NFL también revisa cada juego de cada juego y refiere posibles violaciones al equipo de cumplimiento de operaciones de fútbol.

«Los miembros del personal de la liga examinan las jugadas identificadas como tenientes infracciones para determinar si hay motivos para una revisión adicional».

La multa de Barkley fue particularmente grande debido a su condición de delincuente reincidente, señaló Canemaker. Ha sido multado con un total de $ 113,246 a lo largo de su carrera en la NFL.

Travis Kelce golpeó con su propia multa

Barkley no fue el único jugador ofensivo estrella en ganar una multa del juego de la semana pasada. El ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, también fue multado por una celebración obscena después de que hizo una captura.

Como Austin Nivison de CBS Sports Notó, la celebración de Kelce llamó la atención de los fanáticos y locutores, por lo que muchos esperaban su multa.

«Si bien la ofensiva de Barkley probablemente no se registró en tiempo real, la de Kelce era un poco más obvia», escribió Nivison. «Después de una larga captura y carrera en el tercer trimestre, Kelce realizó un gesto que involucró su área de la ingle. Para eso, la NFL multó a Kelce $ 14,491 por conducta antideportiva/gestos obscenos».

Los Chiefs están tratando de volver a encaminar su temporada después de quedarse corto en sus dos primeros juegos. Se enfrentan a los Gigantes de Nueva York el domingo, buscando evitar el primer inicio de 0-3 de la franquicia desde 2011.

Los Chiefs estarán sin uno de sus jugadores más peligrosos, con el receptor de segundo año Xavier Worthy ser descartado. También se perdió el juego de la semana pasada después de chocar con Kelce en una derrota de la temporada ante los Chargers de Los Ángeles. Worthy había mostrado mejoras, pero los Chiefs determinaron que necesitaría más tiempo para recuperarse y podría estar en camino de regresar en la Semana 4.