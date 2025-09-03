Saqueo de mordedura de dedo sin artículos seguros o valiosos, Zack Lee: agradecido de que la estufa no sea llevada

Tangerang, Viva – La acción masiva que se extiende a varias regiones nuevamente lleva a las víctimas del objetivo equivocado. Esta vez, la casa alquilada del actor Zack Lee Participó en ser el objetivo de berrinches de masas que pensaron que la casa todavía estaba ocupada por su ex esposa, Nafa Urbachquien ahora sirve como miembro de la DPR.

En el incidente que tuvo lugar temprano esa mañana, las masas llegaron a la casa de Zack y saquearon su contenido. De hecho, en el momento del incidente, Zack no estaba en el lugar. Acaba de descubrir la noticia del saqueo después de ser llamado por su mejor amigo, Rama, que había estado vigilando la casa. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

Rama dijo que desde la noche había besado un letrero sospechoso. Pero debido a que no hubo un movimiento significativo, finalmente decidió descansar.

«A las 3 no había nada, dormí. A la mañana siguiente, Zack Phone dijo que ‘hermano, por favor, vea esto, (en casa) también fue saqueado'», dijo Rama en un video en YouTube, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Además, Rama explicó que el saqueo tuvo lugar en dos olas.

«(El saqueo de Zack Lee alquiló) dos rondas, primero a las 4, media 5. Hay 50 (personas que saquearon), no saben que el segundo grupo. Monta una motocicleta, si monta un automóvil, el culpable es lo mismo que el equipo deportivo», dijo.

A pesar de que estaba en pánico, Zack Lee podría sentirse un poco aliviado después de saber que no faltaban objetos de valor. Las masas que sospechaban que su casa era como un caso saqueador en Tanjung Priok, aparentemente regresaron con sus manos desnudas.

«Tal vez el nombre del saqueador está buscando lo que se cree que está en su casa de Priok, buscando una caja fuerte. Pero no hay objetos de valor. Solo la ropa se enumeran todas, se alzan todas las habitaciones», explicó Rama.

Del informe de su mejor amigo, Zack finalmente se sintió agradecido. Porque los muebles y equipos más significativos para él todavía están seguros.

«Solo Zack todavía está agradecido porque el sofá no está destruido, el refrigerador. Zack es del pasatiempo de cocinar, el equipo de cocina, la estufa no se lleva», continuó.