Saparudin -Sessy sobresalió otros 3 candidatos en el PSU Pangkalpinang Rapid Count

Yakarta, Viva – La pareja de Saparudin y Dessy Ayutrisna se destacaron de tres candidatos para alcalde y otro alcalde en Re -votación (PSU) Pilkada Pangkalpinang 2025.

Esto se reveló a partir de los resultados de un recuento rápido realizado por el Instituto de Encuestas SCL Taktika. Las parejas de Saparudin y Dessy Ayutrisna fueron superiores con el 40.88 por ciento de los votos.

El CEO de SCL Tactics, Iqbal Themi, dijo que los resultados se obtuvieron del recuento de votos al 100 por ciento de la muestra de votación (TPS) monitoreado por el equipo SCL Taktika hasta el miércoles 27 de agosto de 2025.

Las tres parejas que se convirtieron en competidores fueron Maulan Aklil -H. Zeki Yamani 25, 5 por ciento de los votos; Basit Cinda Sucipto-Dede Purnama Alzulami el 28 por ciento de los votos, y H. Eka Mulya Putra-Radmida Dawam 5.5 por ciento de los votos.

«Los resultados de la cuenta rápida de Scltaktika muestran que la pareja Prof. Saparudin y Dessy Ayutrisna son actualmente superiores a tres de sus competidores», dijo Iqbal en su declaración.

Mientras tanto, otras tres parejas, a saber, Maulan Akil-H. Zeki Yamani recibió el 25.5 por ciento de los votos. Luego, Basit Cinda Sucipto y Dede Purnama Alzulami recibieron el 28 por ciento de los votos.

Y la pareja H. Eka Mulya Putra y Radmida Dawam solo recibieron votos del 5,5 por ciento.

Los resultados del recuento rápido tienen un nivel de error o un margen de error de ± 1.00%, con un nivel de confianza del 95%.

En este caso, Iqbal explicó que las tácticas SCL llevaron a cabo un estricto control de calidad, incluido el enumerador selectivo, la simulación de la implementación del recuento rápido antes de D -Day y la comunicación intensiva entre el equipo de datos de la linterna y el enumerador en el campo y las verificaciones puntuales al 100 por ciento del TPS seleccionado.

«Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados del recuento rápido de las tácticas no son el resultado oficial de la PSU de la ciudad de Pangkalpinang Pilkada. La autoridad para anunciar los resultados oficiales está completamente activo KPU Ciudad de Pangkalpinang «, concluyó.