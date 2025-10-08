Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney en las películas de los ‘Beatles’

Ronan Stewart interpretará a Linda McCartney, la esposa de Sir Paul, en la próxima película de cuatro partes “Beatles” película biográfica del director Sam Mendes.

El actor cuatro veces nominado al Oscar protagonizará junto a Paul Mescal como Paul McCartney, con quien se casó en 1969 y trabajó como tecladista y vocalista de armonía en su banda post-Beatles, Wings. Murió de cáncer en 1998 a los 56 años.

Sony, el estudio detrás de la audaz apuesta cinematográfica, declinó hacer comentarios sobre el casting de Ronan.

En cuanto al resto de los Fab Four, Harrison Dickinson interpretará a John Lennon, Joseph Quinn interpretará a George Harrison y Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr. Aún no se han anunciado miembros adicionales del reparto.

Mendes está haciendo cuatro películas distintas, una desde el punto de vista de cada miembro de los Beatles. Con ese fin, se desconoce en qué medida aparecerá Ronan en las otras tres películas. El cuarteto cinematográfico se cruzará para capturar el improbable viaje de la banda desde Liverpool al centro de la cultura global, que condujo a su ruptura en 1970. En otras palabras, el lema es “Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”. Las cuatro entregas debutarán en la pantalla grande en abril de 2028 en lo que Sony Pictures llama la “primera experiencia teatral de atracones”. El cronograma exacto de lanzamiento no está claro.

McCartney, Starr y las familias de los fallecidos Lennon y Harrison han concedido los derechos musicales y de la historia de vida completa de las películas con guión, lo que las convierte en las primeras películas autorizadas por la banda.

Ronan estalló en “Atonement” de 2007 y obtuvo nominaciones al Premio de la Academia por sus actuaciones en “Brooklyn” y “Lady Bird” y “Little Woman” de Greta Gerwig. Recientemente protagonizó y produjo el drama independiente de 2024 “The Outrun” y dirigió “Blitz” de Steve McQueen.

Deadline informó por primera vez la noticia del casting de Ronan.