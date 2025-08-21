El 69 Festival de cine de BFI Londres ha presentado su alineación de competencia, con nominado al Oscar Ronan Stewart y Tessa Thompson en una lista diversa de 10 películas que compiten por el premio al mejor cine del festival.

Ronan protagoniza la comedia satírica del director Jonatan Etzler sobre un maestro de escuela primaria que lucha con un estudiante disruptivo, que vendrá a Londres después de jugar en los festivales de Toronto y San Sebastián. Thompson protagoniza el «Hedda» del director de «Candyman», Nia Dacosta, una reinvención de «Hedda Gabler» de Henrik Ibsen, reubicada en Inglaterra de mediados de siglo, que jugará en Londres después de turnos en Toronto y Aspen. Las películas representan dos de varias entradas de alto perfil en la competencia de este año, que abarca 12 países.

La competencia presenta una mezcla ecléctica de obras de ficción, documentales e híbridas de cineastas establecidos y emergentes. Amanda Seyfried Lidera «The Testament of Ann Lee» de Mona Fastvold, un drama biográfico épico sobre el predicador revolucionario que fundó el movimiento religioso Shaker. La película, que compite por Golden Lion de Venecia, sigue el viaje de Lee desde la pobreza en Manchester a la América Colonial, con la música del ganador del Oscar Daniel Blumberg.

«Rose of Nevada» de Mark Jenkin está protagonizada por George Mackay y Callum Turner en un cuento marítimo sobrenatural sobre un barco misteriosamente reaparente cuya tripulación queda atrapada en el pasado. La película, que compite en el hilo Horizons de Venecia, continúa la exploración de Jenkin del folklore de Cornualles y los temas temporales.

Las entradas internacionales incluyen «The World of Love» de Corea del Sur Yoon Ga-Eun, que debutan en Toronto, que sigue a un estudiante de secundaria que se ocupa de un trauma enterrado, y el ganador de Locarno «Cabello, Paper, Water …», una colaboración poética entre el director vietnamés TRương Minh Quý y el Nicolas Graux de Belgium después del hogar, la granja y el bateador y el bisabon Cao, el Cao de la Cao de Vietnam.

El director iraní Shahram Mokri contribuye con «Black Rabbit, White Rabbit», entrelazando tres historias interconectadas que involucran accesorios de películas, audiciones misteriosas y accidentes automovilísticos en lo que se describe como un meta miserio juguetón. La película se inclina en Busan antes de viajar a Londres.

Las entradas documentales incluyen «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» de Yemi Bamiro, que perfila al fotógrafo cuyo trabajo ayudó a definir el movimiento cultural, con contribuciones de Gabrielle Union, Alicia Keys y Jesse Williams. La cineasta argentina Lucrecia Martel examina los derechos indígenas en el ganador de Locarno «puntos de referencia», centrándose en la muerte del activista Javier Chocobar mientras protege las tierras ancestrales.

«The Voice of Hind Rajab» del director tunecino Kaouther Ben Hania, que también compite por el león dorado de Venecia, utiliza conversaciones telefónicas reales para reconstruir la historia detrás del asesinato de Hind Rajab, siguiendo a los trabajadores de la Sociedad Crescente Roja de Palestina mientras reciben una llamada de emergencia de una niña en Gaza.

El premio al mejor cine, establecido en 2009, fue ganado por primera vez por Jacques Audiard por «un profeta». Los ganadores recientes incluyen «Evil Does no existen» de Hamaguchi Ryusuke en 2023 y «Memoir of a Snail» de Adam Elliot en 2024.

«Cada título en esta selección ofrece un enfoque audaz e innovador para el medio», dijo la directora del festival Kristy Matheson. «Estamos encantados de dar la bienvenida a los cineastas a la competencia que previamente se proyectaron con el LFF junto con aquellos que hacen su primera aparición en el festival».

El festival se ejecuta del 8 al 19 de octubre, con BFI Southbank organizando las proyecciones de la competencia. El ganador se anunciará el 19 de octubre. Se revelará categorías competitivas adicionales que incluyen el Premio Grierson al Mejor Documental, el Premio Sutherland a la mejor película y el premio de cortometraje el 3 de septiembre.

Vea la línea de competencia completa a continuación.

«El mundo del amor» (Corea del Sur, Dir. Yoon Ga-eun)

«Manzanas malas» (Reino Unido, Dir. Jonatan Etzler)

«Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» (Reino Unido, Dir. Yemi Bamiro)

«Conejo negro, conejo blanco» (Tayikistán-Uue, sucio. Shahram Mokri)

«Cabello, papel, agua …» (Bélgica-Francia-Vietnam, Dir. Nicolas Graux, Truong Minh Quy)

«Hedda» (EE. UU., Dir. Nia Entrega)

«Monumentos de referencia» (Argentina-Us-Mexico-France-Netherlands, Dir. Lucrecia Martel)

«Rose of Nevada» (Reino Unido, Dir. Mark Jenkin)

«The Testament of Ann Lee» (Reino Unido, Dir. Mona Fastvold)

«The Voice of Hind Rajab» (Túnez-France, Dir. Kaouther Ben Hania)