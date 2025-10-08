Santri Ponpes Al Khoziny, quien murió, estará en la Umrah, esta es una explicación de Badal Umrah

Sidoarjo, Viva – El representante del internado islámico (Ponpes) de Al Khoziny, M. Zainal Abidin, habló después del derrumbe del edificio Musola en Ponpes. En su comunicado expresó sus condolencias por la muerte de los estudiantes en el incidente.

Lea también: Al Khoziny Ponpes dijo que el número de muertos se producirá en la Umrah



«En primer lugar, entregando a Innillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun, también nuestro más sentido pésame por la muerte de los cuadros especiales, nuestro santri, estamos seguros de que murieron en la condición de Thalabul ‘Ilmi (estudiando), lavándose en estado de oración.

En la misma ocasión, Zainal Abidin dijo que los pesantren también brindaron apoyo a las víctimas, especialmente a las que murieron en el incidente. Zainal Abidin explicó que la víctima que murió en el incidente será anunciada por exalumnos Al Khoziny Ponpes que viven en La Meca.

Lea también: El representante de Al Khoziny Ponpes transmitió sus disculpas y su pesar a la familia de la víctima



«Una vez más nos disculpamos porque durante este viaje muchas cosas son menos agradables para los corazones de la comunidad. Por eso también damos premios de apoyo a las víctimas, especialmente a aquellos que murieron. Ba’disan Umrá Porque muchos antiguos alumnos estamos domiciliados en La Meca de modo que somos los datos del pueblo y estamos en los suyos. Hasta el día de hoy lo hacemos”, afirmó.

¿Qué es la Umrah de Badal?

Lea también: MUI Santri Murió El incidente de Ponpes Musala Un mártir colapsado, se cumplieron 3 características



Inicie la página de la agencia de gestión financiera del Hajj, Badal Umrah es la actividad de llevar a cabo la peregrinación realizada por alguien en nombre de otros. Por lo general, la Badal Umrah se realiza cuando una persona no puede realizar su propia peregrinación debido a una enfermedad, vejez o ciertas condiciones que hacen imposible ir a Tierra Santa.

Hay varias condiciones que deben cumplirse para llevar a cabo la Umrah Badal. Es importante comprender estas condiciones para que la implementación de la Umrah badal pueda ser válida y de acuerdo con las disposiciones de la Sharia. Las siguientes son las condiciones para Badal Umrah:

1. Las personas que están apagadas no pueden salir solas

Se puede realizar Badal Umrah si la persona que está empacada realmente no puede realizar su propia peregrinación. Esto podría deberse a una condición física débil, a la vejez o a dolores que imposibilitan viajar lejos a Tierra Santa. La Badal Umrah también se puede realizar por alguien que ha fallecido, con el objetivo de perfeccionar las obligaciones de la peregrinación.