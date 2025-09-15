Santer El tema del matrimonio del esposo de Tasya Farasya Siri, ¿verdad?

Yakarta, Viva – Noticias para el hogar Tasya farasya con el marido Ahmad assegafDe nuevo en el foco público del público. Después de circular previamente el tema del divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, ahora un nuevo rumor ha asociado la grieta de su relación con los problemas comerciales al supuesto matrimonio de Siri.

El problema sobresale a través de una cuenta de cuenta de Instagram. @Budepji. Esta cuenta comparte mensajes de alguien que dice ser un informante sobre el tema de Tasya y Ahmad. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La información no está engañando a los GAE, sino que los negocios son importantes, por lo que el MOP es un negocio, este esposo y la esposa y los censores sienten que el Baba lo engaña del lado financiero. Puede haber una recaudación de fondos que Baba hizo sin el conocimiento de TA», escribió un ciudadano cuya identidad fue disfrazada, citada el lunes 15 de septiembre de 2025.

La fuente dijo que el núcleo del problema no era cuestión de la cantidad de dinero, sino de la confianza que había sido traicionada.

«No es un problema nominal, sino a la confianza que se traiciona a Sis. Así, el marido y la mujer duermen juntos, no hay ningún secreto sino recurrir para hacer un negocio juntos y ya confiar en Laknya, pero en cambio el nilep es dinero», continuó.

No detenerse allí, surgió otra acusación de que el dinero del negocio fue utilizado por Ahmad para cosas más personales.

«El problema es el comienzo de engañar al dinero y luego el dinero se usa con la hermana Baba? Podría ser que el Baba está financiando para el otro», escribió la fuente.

La especulación está cada vez más llena cuando se llama la posibilidad del dinero utilizado para casarse con Siri.

«Al comienzo de las finanzas que no eran transparentes, se rastreó, SIS se rastreó, resultó estar acostumbrado a financiar a la otra, tal vez debido al matrimonio de los Siri», dijo la cuenta.

Aun así, el propio @Budepji enfatizó que el tema del matrimonio de Siri todavía se limita a las acusaciones.

«Esto es posible, si alguien tiene información A1, puedo, lo que sé es la Bestia (Ahmad Assegaf), es Malingin Belle (Tasya Farasya)», dijo.

En medio de una variedad de problemas que continúan soplando, Tasya Farasya finalmente decidió calmarse. A través de su cuenta personal de Instagram, anunció un descanso temporal de las redes sociales.

«Memong (el apodo de Tasya Farasya) para estar fuera de las redes sociales primero, ¿sí? Perdóname con todos los disturbios que se dieron a conocer», escribió.

No olvides, Tasya también entregó un mensaje completo a sus seguidores.

«Necesito algo de tiempo y espacio, Membong regresará con más energía positiva. Es realmente una pena para ustedes. Ustedes también están felices, la promesa es la misma que tener que ser feliz», concluyó.

Junto con el silencio de Tasya y Ahmad, la especulación pública estaba aún más extendida. ¿Es cierto que sus problemas domésticos son desencadenados por los negocios y las finanzas, o simplemente meros chismes, hasta ahora todavía es un gran signo de interrogación?