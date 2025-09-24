Los talentos más jóvenes ganaron en el Foro de coproducción de Europa-Latin America de San Sebastián este año que asignó a dos premios principales a «No me dejes morir solo», de Chile Francisco Rodríguez Teare y Nicaraguan Laura Baumeister«Lo que sigue es mi muerte».
La segunda característica de Rodríguez Teare, cuyo «Otro Sol» ganó la característica latinoamericana en Mar del Plata. Aquí un repartidor miserable obtiene al deshacerse de las momias recuperadas en Iquique, al norte de Chile. «Las momias de Chinchorro surgen como figuras que guían el viaje de los personajes, invitándonos a explorar la memoria de los cuerpos que trascienden la muerte», dice el productor Rodrigo Díaz. Project equipa a Axolotl de Chile y mimbre películas con Michigan de Bélgica.
La segunda característica de Baumeister después del jugador de alto perfil de Toronto y el ganador de San Sebastián «Hija of Rage», comienza en una noche de luna llena en el desierto mexicano, Virginia, un joven migrante nicaragüense, es rescatado por Aurora, un esquilador de ovejas. Se enamoran, mientras Virginia completa su transformación en una mujer nahual. El proyecto es una «historia transgénero, narrativamente hablando: arriesgado y entretenido» que «juega con la mezcla de géneros, comenzando desde un registro realista y luego tomando el fenómeno de la migración como una metamorfosis», dijo Baumeister. Variedad.
Dos autores estrella de América Latina también estaban en la búsqueda de premios, el Aluguay de Alvaro Brechner ganó el Premio Internacional de Artekino para «La Piel de León», reiniciando a Brechner («Bad Day for Fishing», «Mr. Kaplan») y Oscar Winner Tornasol Media («The Secret in His Eyes») después de la pantalla de Venices Horizon guión de guión Academia de español Goya.
También en San Sebastián para presentar «Olmo», respaldado por el Plan B de Brad Pitt, en Horizontes Latinos, Eimbcke («Olmo», «Temporada de pato») ganó el premio WIP Latam para «moscas», en una mujer solitaria, Olga, que de repente se preocupa por un niño de 9 años. El reconocido actor del personaje mexicano Teresita Sánchez interpreta a Olga; El mejor productor mexicano Michael Franco produce, como en «Olmo».
El Premio Egeda Platino Industria fue para «We Were Were Fut Five», del dúo de dirección colombiano Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez, una historia teñida de fantasía de una madre que ha perdido el notorgato de su hijo en el conflicto armado de Colombia.
El director alemán-ucraniano Tatjana Moutchnik barrió a Europa con su debut característico «Febrero, Seven Days», un drama familiar sobre dos hermanos separados reunidos por el funeral de su madre, justo cuando Rusia invade a Ucrania.
El Premio Ikusmira Berriak, respaldado por Sideral de producción de producción española de producción, fue al título de Buzz «La Coreana, Un Poema Ferromagnético de Luz y Memoria», que es probable que esté respaldado por una gran compañía española, después de Porto/Post/Doc, Visitores de Berlinale Plus the San Sebastián, el San Sebastián, el II I.Kusmira, se ejecuta en Porto/Post/Doc, Visitores de Berlíne Plus the San SeBastián. El ganador de Berlín, Estérbaliz Urresola, abordó como productor.
Premios de la Industria de San Sebastián 2025
14 ° Europa-Latin America Co-Production Forum Awards
Premio al mejor proyecto
«No me dejes morir solo» (Francisco Rodríguez Teare, Chile, Bélgica)
¡Valle! Otorgar
«Lo que sigue es mi muerte» (Laura Baumeister, Nicaragua, México, España)
Premio internacional de Artekino
«La piel del león» (Álvaro Brechner, Uruguay, España, Brasil)
Premio Casa Wabi-Escine
«No me dejes morir solo» (Francisco Rodríguez Teare, Chile, Bélgica)
Premio Qcinema
«Lo que sigue es mi muerte» (Laura Baumeister, Nicaragua, México, España)
Wip Latam
Premio a la industria de WIP Latam
«Flies» (Fernando Eimbcke, México)
Premio Egeda Platino Industria al mejor wip latam
«Ya no teníamos cinco años» (Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramírez, Colombia, EE. UU.)
WIP Europa
Premio a la industria de WIP Europa
«Febrero, Seven Days» (Tatjana Moutchnik, Ucrania, Alemania, Austria)
Premio WIP Europa
«Febrero, Seven Days» (Tatjana Moutchnik, Ucrania, Alemania, Austria)
Premio New Sight
Premio Sideral
«The Coreana, un poema ferromagnético de luz y memoria» (Joana Moya Blanco, España)
Callum McLennan contribuyó con este artículo.