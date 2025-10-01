Santa Fe intl. Film Fest celebra los cineastas locales, los contendientes del Oscar

Al organizar íconos artísticos tan diversos como Georgia O’Keefe a Vince Gilligan, el estado de Nuevo México tiene una rica historia de creatividad e innovación, que ha sido impulsada en las últimas dos décadas por incentivos fiscales amigables con los cineastas. Se proporciona ubicaciones de tiro para «Breaking Bad», «Better Call Saul», «The Avengers» y «Oppenheimer» y es el hogar permanente de un lote de estudio de Netflix de 100 acres. Al mismo tiempo, la tierra del encantamiento está llena de cineastas locales que comparten historias íntimas ambientadas en el estado. Esos dos mundos convergen en el Festival Internacional de Cine de Santa Feque regresará a la ciudad del 15 al 20 de octubre de este año.

Sfiff es el festival de cine más grande de Nuevo México y, a partir del año pasado, es un festival para los Oscar para cortometrajes en todas las categorías. La programación del festival incluye títulos de todo el mundo de directores de renombre, varios de los cuales llegan después de los estrenos en festivales en Telluride, Venecia o Toronto. Todas las películas en el festival son estrenos de Nuevo México, y los títulos en competencia a menudo se presentan como estrenos de EE. UU. O incluso estrenos del mundo.

This year’s out-of-competition program includes buzzy awards contenders such as Guillermo del Toro’s “Frankenstein,” Luca Guadagnino’s “After the Hunt,” Park Chan-wook’s “No Other Choice,” Kleber Mendonça Filho’s “The Secret Agent,” Noah Baumbach’s “Jay Kelly,” Richard Linklater’s “Nouvelle Vague,” Bradley Cooper’s “Is ¿Esta cosa? «,» Arco «de Ugo Bienvenu y» Orwell 2+2 = 5 «de Raoul Peck. En la competencia presenta a los cineastas emergentes de todo el mundo, para debutar largometrajes, documentales y cortometrajes.

El festival también es intencional para honrar el legado creativo y el espíritu artístico de Santa Fe, con programas y premios específicos para los cineastas de Nuevo México. La programación local en el festival de este año incluye dos bloques de pantalones cortos de Nuevo México, características narrativas «In Our Blood» y «Hello Out There» y las características documentales «Land sin jinete», «Dream Touch Believe» y «Ella lloró ese día». SFIFF también organiza un programa de pantalones cortos en AMC+ llamado «Estrellas Rising Indígenas», que se convierte en noviembre para el Mes del Patrimonio de los Nativos Americanos.

La directora ejecutiva de SFIFF, Liesette Bailey, dice: “Una de las partes más sorprendentes de [SFIFF] es donde estamos en Santa Fe. Es una ciudad que solo respira arte y realmente apoya a los artistas. Uno de nuestros grandes puntos del festival es realmente celebrar a los directores como artistas en esta increíble ciudad «.

Además de organizar muchos cineastas, actores y temas que asisten a SFIFF con sus películas, el festival de este año también honrará Edward James Olmos con un premio de logro de por vida. El actor aceptará el premio en una ceremonia durante el festival, junto con proyecciones retrospectivas de «Stand and Deliver», «American Me», «Selena» y «The Ballad of Gregorio Cortez».

El festival de 2025 marca el 17 ° año de SFIFF que trae películas a la ciudad. «Creo que el festival de este año es realmente nuestro mejor programa hasta la fecha», dice Bailey. «Este año espero que el público esté inspirado en nuestros impresionantes paisajes y cocina local, y se sienta animado en este nuevo centro de cine en el suroeste de Estados Unidos, viendo nuevas películas de sus directores favoritos de todo el mundo».

Hojas de punta

QUÉ Festival Internacional de Cine de Santa Fe

CUANDO 15-20 de octubre

DÓNDE Santa Fe, NM

WEB santafe.film