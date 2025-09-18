Santa Fe International Film Festival presenta la alineación 2025

Guillermo del Toro «Frankenstein«Está configurado para abrir el Festival Internacional de Cine de Santa Fe (SFIFF) Mientras que «Nuremberg» de James Vanderbilt cierra el evento.
El festival tendrá lugar a partir del 16 al 20 de octubre en Santa Fe, Nuevo México.
La selección de Spotlight de este año será el «valor sentimental» de Joachim Trier, protagonizado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Carl Deal y Tia Lessin «¡Roba esta historia, por favor!» Será la selección central del festival.
También jugará «Is Thing On?» De Bradley Cooper, «After the Hunt» de Luca Guadagnino, protagonizada por Julia Roberts y Ayo Edebiri, y «La Grazia» de Paolo Sorrentino. Las dos características de Richard Linklater, «Blue Moon» y «Nouvelle Vague», se proyectarán en el evento de este año.
Las películas adicionales incluyen «Jay Kelly» de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, «Hedda» de Nia Dacosta y «It fue un accidente» de Jafar Panahi. Completando esta selección distinguida están «The Secret Agent» de Kleber Mendonça Filho y «Train Dreams» de Clint Bentley.
Other films selected included ugo bienvenu’s “Arco,” Dolores Fonzi’s “Belén,” and Robbps Moss’ “The Bend in the River” Bi GAN’S “Resurrection,” Lav Diaz’s Magellan,” and Radu Jude’s “Continental ’25,” Christian Petzold Hujar’s Day,” Oliver Laxe’s “Sirât,” Sergei’s Loznitsa’s “Two Prosectores «, y» El amor que queda «.
The festival will also feature Akinola Davies Jr.’s “My Father’s Shadow,” Hasan Hadi’s “The President’s Cake,” Hikari’s “Rental Family”, Max Walker-Silverman’s “Rebuilding, Mascha Schilinski’s “Sound of Falling,” Roul Peck’s “Orwell: 2+2=5,” Park Chan-wook’s “No Other Choice,” and Neil Diamond and Joanne Robertson’s “So Surrealista: detrás de las máscaras «.
«El cine es esencial. Nos sentimos honrados de presentar tantas de las películas más emocionantes del año por algunos de los principales directores del mundo. Este programa deslumbrará y deleitará a una audiencia cinematográfica sofisticada aquí en Santa Fe», dijo Jacques Paisner, director artístico del Festival Internacional de Cine de Santa Fe.